Историческая победа "Львова": обзор матча с "Десной" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e8a/c4c/5c8e8ac4c3254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e8a/c4c/5c8e8ac4c3254.jpg 2019-03-17T19:58:37+02:00 Новости Педро Витор принес "Львову" путевку в ТОП-6 Премьер-лиги

В субботу, 17 марта, в Чернигове состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между "Десной" и "Львовом". Обе команды претендовали на выход в ТОП-6, которая поведет борьбу за награды и еврокубки. Нужно было только побеждать. Удача улыбнулась гостям, на 58-й минуте точный удар Педро Витора принес победу "Львову", а с ней и путевку в высший эшелон второго этапа украинской Премьер-лиги.

"Десна", которая в этом сезоне дебютировала в Премьер-лиге, на втором этапе будет сражаться за сохранение прописки в УПЛ.

"Десна" – "Львов" – 0:1

ГолыПедро Витор, 58 (0:1)



"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Богданов, Волков (Парцвания, 75), Мостовой, Филиппов (Картушов, 83), Безбородько, А. Фаворов, Козак (Сергийчук, 54).



"Львов": Бандура, Адамюк, Насонов, Воронин, Борзенко, Бруно (Кауе, 90+1), Липе Велозо, Мартан, Альваро Луиc (Пернамбуко, 60), Сабино, Педро Витор.



Предупреждения: А. Фаворов (29), Д. Фаворов (41), Мостовой (85), Сергийчук (90) – Мартан (33), Педро Витор (86).

ОБЗОР МАТЧА "ДЕСНА" – "ЛЬВОВ"