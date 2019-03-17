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Историческая победа "Львова": обзор матча с "Десной" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e8a/c4c/5c8e8ac4c3254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e8a/c4c/5c8e8ac4c3254.jpg Новости Педро Витор принес "Львову" путевку в ТОП-6 Премьер-лиги
"Львов" радуется попаданию в первую шестерку УПЛ
"Львов" радуется попаданию в первую шестерку УПЛ

Историческая победа "Львова": обзор матча с "Десной"

Педро Витор принес "Львову" путевку в ТОП-6 Премьер-лиги

В субботу, 17 марта, в Чернигове состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между "Десной" и "Львовом". Обе команды претендовали на выход в ТОП-6, которая поведет борьбу за награды и еврокубки. Нужно было только побеждать. Удача улыбнулась гостям, на 58-й минуте точный удар Педро Витора принес победу "Львову", а с ней и путевку в высший эшелон второго этапа украинской Премьер-лиги.

"Десна", которая в этом сезоне дебютировала в Премьер-лиге, на втором этапе будет сражаться за сохранение прописки в УПЛ.

"Десна" – "Львов" – 0:1
ГолыПедро Витор, 58 (0:1)

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Богданов, Волков (Парцвания, 75), Мостовой, Филиппов (Картушов, 83), Безбородько, А. Фаворов, Козак (Сергийчук, 54).

"Львов": Бандура, Адамюк, Насонов, Воронин, Борзенко, Бруно (Кауе, 90+1), Липе Велозо, Мартан, Альваро Луиc (Пернамбуко, 60), Сабино, Педро Витор.

Предупреждения: А. Фаворов (29), Д. Фаворов (41), Мостовой (85), Сергийчук (90) – Мартан (33), Педро Витор (86).

ОБЗОР МАТЧА "ДЕСНА" – "ЛЬВОВ"
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Десна Чернигов, ФК Львов
 
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