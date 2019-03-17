Историческая победа "Львова": обзор матча с "Десной"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e8a/c4c/5c8e8ac4c3254.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e8a/c4c/5c8e8ac4c3254.jpg2019-03-17T19:58:37+02:00Новости
Педро Витор принес "Львову" путевку в ТОП-6 Премьер-лиги
"Львов" радуется попаданию в первую шестерку УПЛ
Историческая победа "Львова": обзор матча с "Десной"
Педро Витор принес "Львову" путевку в ТОП-6 Премьер-лиги
В субботу, 17 марта, в Чернигове состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между "Десной" и "Львовом". Обе команды претендовали на выход в ТОП-6, которая поведет борьбу за награды и еврокубки. Нужно было только побеждать. Удача улыбнулась гостям, на 58-й минуте точный удар Педро Витора принес победу "Львову", а с ней и путевку в высший эшелон второго этапа украинской Премьер-лиги.
"Десна", которая в этом сезоне дебютировала в Премьер-лиге, на втором этапе будет сражаться за сохранение прописки в УПЛ.
"Десна" – "Львов" – 0:1
ГолыПедро Витор, 58 (0:1)
"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Богданов, Волков (Парцвания, 75), Мостовой, Филиппов (Картушов, 83), Безбородько, А. Фаворов, Козак (Сергийчук, 54).
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