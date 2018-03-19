Итоги 24-го тура чемпионата Украины: Хачериди скандалит, а "Шахтер" и Цыганков устанавливают рекорды

Киевляне отстраняют ветеранов, а "горняки" в пятый раз подряд громят соперника в Преьмре-лиге

На вчерашний матч против "Ворсклы" "Динамо" выходило не просто после поражения от "Лацио" (0:2) и вылета из Лиги Европы. Но и еще на фоне двух скандалов.

Первый был связан с Хачериди, который, по словам Хацкевича, отказался выйти на замену против итальянцев, сказав коучу, что левого центрбека сыграть не сможет. "При мне Хачериди себе такого бы не позволил, – вскипел экс-капитан "Динамо" Шовковский, отдыхающий от большого футбола. – Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стер".

После случившегося Хачериди отстранили от тренировок с первой командой, хотя сам он заявил, что выходить на замену не отказывался, назвал себя одним из самых преданных фанатов "Динамо" и пообещал, что если надо, то и на ворота встанет. При этом не подтвердил, но и не опроверг, будто клуб задолжал ему з/п за 7 месяцев. По нашим данным, Евгений не сжигает мосты с "Динамо", потому что не исключает продление контракта с клубом, истекающего летом. Вот и старается "потушить конфликт". За игрой с "Ворсклой" он наблюдал с трибун НСК в компании жены. Но не зря говорят: свято место пусто не бывает. Вместо Хачика в эти дни с "Динамо" тренировался... экс-металлист Папа Гуйе - 33-летний сенегалец, почти год нигде не игравший. А как там Самбрано?

Вторым отлученным от основы "бело-синих" оказался лучший евробомбардир клуба Мораес, якобы подписавший предварительный контракт о переходе летом на правах свободного агента в "Шахтер".

Тут уже возмутился экс-сборник Украины Евгений Левченко: "Не знаю, куда собрался Мораес, но я не разделяю мнение, что в наказание его нужно отправить в "Динамо-2", "зачехлить". Потому, что, во-первых, прессовать игроков - это средневековье. Во-вторых, лучшие должны играть". По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, вчера Мораес не играл, потому что "просто отдыхал".

САМЫЙ-САМЫЙ. Итак, на фоне скандалов с ветеранами Хацкевич сделал символичный жест – назначил капитаном на игру с "Ворклой" 20-летнего Цыганкова, которого еще полгода назад вычитывал с бровки за то, что тот сам пробил по воротам, проигнорировав подключение в атаку Гусева. Виктор стал восьмым капитаном "Динамо" в этом сезоне и самым молодым в истории клуба. Свой новый статус он отметил ярко – после угловых в его исполнении отличились Беседин и Бурда. Рыжик заработал пенальти, который сам же и реализовал. И, наконец, это он разогнал атаку, завершившуюся голом Хлебаса, вернувшегося в состав "Динамо" спустя пять лет. 4:0 - на двухнедельный перерыв в ЧУ, связанный со спаррингами сборных, "бело-синие" уходят с тем же 6-очковым отставанием от "Шахтера".

Тем временем, по данным румынских СМИ, Игорь Суркис может купить "Динамо" бухарестское – за 5 млн евро. Это около той суммы, которую суммарно получают в год Мораес, Мбокани и Хачериди, которые могут покинуть киевлян летом.

"Шахтер", без проблем разобравшись с "Мариуполем" (3:0), довел серию крупных сухих побед в ЧУ до пяти. Тем самым "горняки" установили новый клубный рекорд по количеству разгромных викторий подряд, а заодно своеобразно поздравили своего травмированного партнера Сергея Кривцова, накануне в третий раз ставшего отцом: в субботу супруга центрбека "оранжево-черных" Юлия подарила ему дочь Есению. Отметим, что уже в восьмом подряд очном поединке "Шахтер" отгружает азовцам не меньше трех мячей, а Марлос забивал мариупольцам во всех трех рандеву нынешнего сезона.

"Заря" второй раз в сезоне минимально обыграла в гостях "Верес" и настигла в турнирной таблице "Ворсклу". На тяжелом, заснеженном поле "Арены Львов" все решил гол с пенальти бразильца Юри, который вышел к "точке" вместо своего соотечественника Силаса, сплоховавшего в минувшем туре в Мариуполе. Для форварда луганчан это уже четвертый забитый мяч в весенней части первенства.

Лидер второй шестерки "Олимпик" неожиданно проиграл на своем поле "Зирке" (0:1). Судьбу проходившей в метель встречи решил автогол Очигавы, позволивший кропивничанам прервать пятиматчевую безвыигрышную серию.

"Сталь", начавшая нынешний сезон с двух выездных викторий, повторила этот "трюк" и на старте второго этапа УПЛ – снова две подряд победы в гостях. Причем и тогда, и сейчас одна из них была одержана в Одессе, и в обоих случаях – благодаря голам Кузыка. Каменцы впервые с октября покинули нижнюю строчку таблицы.

Единственный матч тура, в котором забивали обе команды, провели "Александрия" и "Карпаты", расписавшие мировую (1:1). Для подопечных Владимира Шарана эта ничья стала уже 13-й в нынешнем первенстве.

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