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Итоги тура чемпионата Украины: "Шахтер" и "Динамо" сыграли без форвардов, разрыв теперь 5 очков https://www.segodnya.ua/img/article/11836/83_main.1540799097.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11836/83_tn.1540799097.jpg Новости "Черноморец" установил антирекорд, а "Заря" не может выиграть уже шесть матчей
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Итоги тура чемпионата Украины: "Шахтер" и "Динамо" сыграли без форвардов, разрыв теперь 5 очков

"Черноморец" установил антирекорд, а "Заря" не может выиграть уже шесть матчей

Во встрече команд с двух полюсов турнирной таблицы чуда не случилось - "Шахтер" уверенно взял три очка во встрече с "Арсеналом" (3:0). "Канонирам" не помогли ни усталость "горняков" после непростого поединка ЛЧ с "МанСити", ни серьезнейшие кадровые проблемы, с которыми столкнулся "Шахтер". По разным причинам Паулу Фонсека не мог рассчитывать на всех основных игроков группы атаки. В итоге, в старте "оранжево-черных" не оказалось ни одного номинального форварда, зато нашлось место сразу пяти воспитанникам клубной академии (Бутко, Ракицкий, Коваленко, Тотовицкий, Болбат), чего не было уже давно. На то, чтобы подобрать ключи к обороне "канониров", экспериментальному составу дончан понадобился целый тайм. За настойчивость "горняки" были вознаграждены голом "в раздевалку". Алан Патрик ударом из-за пределов штрафной застал врасплох кипера хозяев Ситало - 0:1. А после перерыва игра стала более открытой, и тут уж "горняки" смогли разгуляться - забили еще дважды. Последний гол в матче был забит с пенальти, к слову, первом для "оранжево-черных" в сезоне. Его заработал и сам же реализовал Коваленко, став первым с ноября 2008-го украинским игроком "Шахтера", забившим с "точки".

Похоже, команды из Львова нашли подход, как играть и побеждать "Динамо" на его поле. "Карпаты" на НСК "Олимпийский" выиграли 2:0, "Львов" здесь же - 1:0. Сейчас героем встречи стал Тейлор, проявивший на 21-й минуте свои скоростные качества (у динамовцев уступил в этом компоненте Шабанов) и пробивший точно в угол ворот Бойко. Да, это была контратака. Далее все по сценарию матча с "Карпатами": подопечные Александра Хацкевича все силы бросают вперед, а гости успешно отбиваются. Кстати, в этом поединке "Динамо" впервые сыграло с новым сочетанием центребеков. Вместе с упомянутым Шабановым вышел Миколенко, очень здорово смотревшийся в Ренне на родной позиции левого защитника. По какой причине не играл вчера Бурда, не знает и сам Никита: "Мне сказали, что не попадаю в заявку и все". Таким образом, Пиварич вернулся в основу на место украинца, а Сидклей вновь сыграл слева в полузащите, где у него, похоже, больше шансов выходить с первых минут, хотя он позиционируется как защитник. Также стоит отметить появление в опорной зоне бразильца Че Че и возвращение в строй Цыганкова, неожиданно пропустившего игру Лиги Европы в четверг. Ну и "Динамо" вновь сыграло без номинального форварда, роль которого досталась Вербичу.

"Я даже не планировал выпускать Бурду, - признался наставник киевлян Александр Хацкевич. - Особенно после решения КДК по Кадару. Если б Бурда чихнул в сторону судьи, то получил бы четвертую желтую карточку. Что касается Буяльского, то он отдал очень много сил в матче с "Ренном". У Морозюка было рассечение, и мы не хотели рисковать. Вместо него вышел Цыганков, более нацеленный на атаку".

"Мы прыгнули выше головы, - скажет после матча наставник "Львова" Юрий Бакалов. - Плюс нам сопутствовала удача, но и ее тоже нужно заслужить. Да, у "Динамо" было полное преимущество, в то время как мы пытались играть от обороны. Кто-то скажет, что мы поставили два-три автобуса, но это уже такое дело. Определенные проблемы мы сопернику создали".

Таким образом, накануне очной встречи в следующем туре, динамовцы отпустили "Шахтер" уже на 5 очков.

Другие матчи: "заря" в миноре, "Ворскла" на кураже

"Десна" одержала вторую домашнюю победу в сезоне, обыграв "Мариуполь" (2:0) благодаря дублю Безбородько. И хотя после матча наставник черниговцев Александр Рябоконь заявил, что его команда планировала играть немного по-другому, успех позволил черниговцам вплотную приблизиться к первой шестерке.

"Черноморец" установил клубный антирекорд, проиграв седьмой матч кряду. Причем "моряки" не просто проиграли, а были деклассированы в родных стенах "Карпатами" (0:5). "Такое поражение - настоящая катастрофа, - признался рулевой одесситов Ангел Червенков. - Извиняюсь перед болельщиками и руководством клуба за этот результат". Отметим, что "Карпаты" прежде никогда не побеждали в Одессе.

"Заря" продлила свою безвыигрышную серию до 6 матчей, расписав нулевую ничью с "Александрией". Если так пойдет и дальше, о попадании в топ-шестерку придется забыть. Впрочем, рулевой луганчан Юрий Вернидуб не впадает в отчаяние: "Нужно терпеть. Работать как можно больше. И думаю, все наладится".

"Ворскла" на кураже после своей первой победы на основном этапе еврокубков вдесятером вырвала волевую победу над "Олимпиком" (2:1). Второй раз за неделю три очка полтавчанам принес точный удар Кулача. Отметим, что за дончан в этом матче дебютировал Антон Шиндер, после 2,5-летнего перерыва вернувшийся в чемпионат Украины. По иронии судьбы первый матч форвард провел против своей бывшей команды, но экс-партнеров ничем не огорчил.

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Авторы: Андрей Лапченко, Кинзерский Эдуард
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
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