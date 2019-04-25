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Итоги тура в Премьер-лиге: вопрос "золота" еще не закрыт, "Александрия" в шаге от группы Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/152/9c8/5cc1529c896d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/152/9c8/5cc1529c896d4.jpg Новости "Динамо" и "Шахтер" расписали мировую и сохранили чемпионскую интригу
"Динамо" и "Шахтер" расписали мировую в Киеве
"Динамо" и "Шахтер" расписали мировую в Киеве

Итоги тура в Премьер-лиге: вопрос "золота" еще не закрыт, "Александрия" в шаге от группы Лиги Европы

"Динамо" и "Шахтер" расписали мировую и сохранили чемпионскую интригу

"Динамо" начало матч с "Шахтером" в своей привычной для последних классико манере, выжидая ошибку соперника. Поначалу "горняки" ошибок не допускали, держа все под контролем. И даже могли забить быстрый гол: на 6-й минуте Веллингтон Нем пробивал метров с 13 – рядом с крестовиной. Когда же киевляне, наконец, получили "подарок" в виде обрезки того же Нема, дебютировавший в УПЛ уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена от неожиданности даже растерялся и отдал мяч так же легко, как и завладел им. Но эта неудача, похоже, разозлила южноамериканца, и в последние четверть часа перед перерывом де Пена был едва ли не самым заметным на поле, то и дело нагружая штрафную гостей передачами и навесами со своего левого фланга. К явным "пожарам" во владениях Пятова это не приводило, но после одного из прострелов киевляне требовали пенальти за якобы игру рукой у Кривцова, хотя на повторах было видно: защитник "горняков" прерывал полет мяча плечом. В итоге, нанеся за 45 минут лишь один удар в створ на двоих, отдыхать команды ушли с нулями на табло.

После антракта активнее заиграл "Шахтер", но гол чуть не забило "Динамо". И снова в центре внимания оказался де Пена: увидев, что Пятов вышел из ворот, он пробил почти с центра – и ведь почти попал. Этот эпизод подстегнул динамовцев к более активным действиям, но вновь без особых для них дивидендов. А тут еще за 20 минут до конца киевляне потеряли Вербича: словенец подвернул голеностоп и попросил замену. Вскоре такая же оказия приключилась уже со Степаненко, дернувшим заднюю поверхность бедра. Травм, борьбы, нервов, желтых карточек – этого хватало, а вот ударов в створ ворот – ни одного за тайм! "Давай! Давай!" – подбадривали своих игроков из-за кромки Фонсека и Хацкевич, но те по-своему понимали, кому и что должны давать. И давали в основном друг другу по ногам.

Не очень яркий в игровом плане матч завершился ярко. На 93-й минуте Бурда прихватил рукой и крутанул в своей штрафной Дентиньо – пенальти в ворота "Динамо". Но Бойко парирует удар Мораеса с "точки"!

Штатным пенальтистом Жуниора не назовешь – из трех последних пенальти реализовал один. Но это частности. А в целом ничья означает, что все точки в "золотой" интриге еще не расставлены. Хотя преимущество у "Шахтера" внушительное – 7 очков, и туров уже тоже осталось семь. В воскресенье "Шахтер" едет в гости к "Мариуполю", а "Динамо" ко "Львову". Друг с другом сыграют еще в 30-м туре – 22 мая в Харькове.

"АЛЕКСАНДРИЯ".Отодвинув "Мариуполь" (2:1), летит к своим первым медалям чемпионата Украины, к которым "бонусом" будет дебют в групповом этапе Лиги Европы. Гандикап уже 12 очков. И 7 туров до финиша. За 7 уже сыгранных туров этого года александрийцы потеряли меньше (10 очков). Самый результативный центрхав УПЛ Евгений Бананда забил уже свой 8-й гол в сезоне.

"ЗАРЯ". Вышла на третье место, переиграв "Львов" (2:1) голом с пенальти на 90-й минуте: рука у Парамонова, наказал Караваев. А сравнял счет у "Зари" Будковский: первый гол экс-сборника в УПЛ после его трехлетнего турне по чемпионатам России, Бельгии, Франции.

"ВОРСКЛА".Во вторник выдала один из самых эпичных камбеков в истории ЧУ. Безнадежно проигрывая к перерыву "Десне" (0:3 и незабитый пенальти Артема Фаворова), полтавчане уже к середине второго тайма установили итоговый счет 3:3. Виталий Косовский, набравший первое очко во главе "бело-зеленых", сиял от счастья: "Эта ничья для нас сродни победе. В следующих играх все будет совершенно по-другому".  

"ОЛИМПИК". Порадовал своего тренера-дебютанта Игоря Климовского, прервав антирекордную 6-месячную безвыигрышную серию – победа над конкурентом в борьбе за выживание "Арсеналом" (2:0). После игры тренер "канониров" Игорь Леонов признался, что ошибся при выборе состава на игру, а его визави Климовский причиной успеха назвал то, что ему удалось раскрепостить своих игроков.

"ЧЕРНОМОРЕЦ".Разжился очком в гостевом матче с "Караптами", причем ближе к голу были как раз "моряки": исландский легионер Вильямссон трижды завершал опасные атаки одесситов, но ни разу не попал в створ.
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АВТОР: Кинзерский Эдуард
чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, ФК Александрия
 
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