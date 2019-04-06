Как "Десна" выбилась в лидеры: обзор матча с "Олимпиком"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8b0/599/5ca8b05990d5f.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8b0/599/5ca8b05990d5f.jpg2019-04-06T16:57:00+03:00Новости
Черниговский клуб возглавил вторую шестерку команд УПЛ
Черниговский клуб обыграл дончан
Как "Десна" выбилась в лидеры: обзор матча с "Олимпиком"
Черниговский клуб возглавил вторую шестерку команд УПЛ
Сегодня продолжился 23-й тур чемпионата Украины по футболу. Именно с него стартовал второй этап УПЛ, где команды разбиты на две шестерки. В Киеве встречались "Олимпик" и "Десна", которые ведут борьбу за выживание. Черниговский клуб забил в каждом из таймов и обеспечил себе лидерство в группе. А вот "Олимпик" на девятом месте, которое сулит донецкому клубу переходные матчи с командой из Первой лиги.
"Десна": Паст, Гитченко, Имереков, Слинкин, Д. Фаворов, Картушов, Огиря, Старенький (Люлька, 86), Богданов (Парцвания, 88), Филиппов (Сергийчук, 82), А. Фаворов.
Предупреждения: Диейе (26) – А. Фаворов (54), Сергийчук (87), Д. Фаворов (89).
Обзор матча "Олимпик" – Десна":
Напомним, что ранее в 23 туре чемпионата Украины лидеры – "Шахтер" и "Динамо" – одержали победы. "Горняки" на выезде обыграли "третью силу" Премьер-лиги "Александрию", забив единственный гол с пенальти. А киевляне вырвали победу в поединке с "Зарей", уступая по ходу матча со счетом 0:2.
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