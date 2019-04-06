Как "Десна" выбилась в лидеры: обзор матча с "Олимпиком" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8b0/599/5ca8b05990d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8b0/599/5ca8b05990d5f.jpg 2019-04-06T16:57:00+03:00 Новости Черниговский клуб возглавил вторую шестерку команд УПЛ

Сегодня продолжился 23-й тур чемпионата Украины по футболу. Именно с него стартовал второй этап УПЛ, где команды разбиты на две шестерки. В Киеве встречались "Олимпик" и "Десна", которые ведут борьбу за выживание. Черниговский клуб забил в каждом из таймов и обеспечил себе лидерство в группе. А вот "Олимпик" на девятом месте, которое сулит донецкому клубу переходные матчи с командой из Первой лиги.

"Олимпик" – "Десна" – 0:2

Голы: Д. Фаворов (21), Старенький (70)



"Олимпик": Халими, Гришко, Цымбалюк, Снурницын, Гай, Вантух, Валеев (Сондей, 72), Политыло (Кравчук, 46), Ксенз, Тейшейра, Диейе (Дегтярев, 53).



"Десна": Паст, Гитченко, Имереков, Слинкин, Д. Фаворов, Картушов, Огиря, Старенький (Люлька, 86), Богданов (Парцвания, 88), Филиппов (Сергийчук, 82), А. Фаворов.



Предупреждения: Диейе (26) – А. Фаворов (54), Сергийчук (87), Д. Фаворов (89).

Обзор матча "Олимпик" – Десна":

Напомним, что ранее в 23 туре чемпионата Украины лидеры – "Шахтер" и "Динамо" – одержали победы. "Горняки" на выезде обыграли "третью силу" Премьер-лиги "Александрию", забив единственный гол с пенальти. А киевляне вырвали победу в поединке с "Зарей", уступая по ходу матча со счетом 0:2.