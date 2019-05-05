"Канониры" выстрелили во Львове: обзор матча "Карпаты" – "Арсенал"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f22/cee/5ccf22cee8f07.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f22/cee/5ccf22cee8f07.jpg2019-05-05T20:52:43+03:00Новости
Столичный клуб добился победы и повысил свои шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге
Главный тренер "Арсенала" Игорь Леонов
"Канониры" выстрелили во Львове: обзор матча "Карпаты" – "Арсенал"
Столичный клуб добился победы и повысил свои шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге
Более удачными оказались "канониры". Да и подсобил им лидер "Карпат" Марьян Швед, заработавший удаление в конце первого тайма.
"Арсенал" выиграл четвертый матч из последних пяти и практически догнал "Карпаты" в турнирной таблице. У львовян на очко больше, она на десятом месте. Напомним, худшая команда Премьер-лиги автоматически вылетает в Первую лигу, а две предпоследних сыграют в стыковых матчах со второй и третьей командами Первой лиги.
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