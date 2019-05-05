"Канониры" выстрелили во Львове: обзор матча "Карпаты" – "Арсенал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f22/cee/5ccf22cee8f07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f22/cee/5ccf22cee8f07.jpg 2019-05-05T20:52:43+03:00 Новости Столичный клуб добился победы и повысил свои шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге

Сегодня в 27-м туре чемпионата Украины по футболу во Львове сошлись "Карпаты" и киевский "Арсенал". Оба клуба ведут борьбу за выживание, а значит очки им были нужны позарез.

Более удачными оказались "канониры". Да и подсобил им лидер "Карпат" Марьян Швед, заработавший удаление в конце первого тайма.

"Арсенал" выиграл четвертый матч из последних пяти и практически догнал "Карпаты" в турнирной таблице. У львовян на очко больше, она на десятом месте. Напомним, худшая команда Премьер-лиги автоматически вылетает в Первую лигу, а две предпоследних сыграют в стыковых матчах со второй и третьей командами Первой лиги.

"Карпаты" – "Арсенал" – 0:2

Голы: Онгла (83) – Вакуленко (10), Ковпак (74)

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Мирошниченко, 62), Гуйе (Гуцуляк, 61), Мехремич, Онгла, Клец, Бусько (Понде, 46), Йода, Мякушко, Швед, Ди Франко.

"Арсенал": Пидкивка, Башлай, Вакуленко, Жичиков, Дубинчак, Авагимян (Сагуткин, 26), Ориховский, Калитвинцев, Танковский (Липартия, 73), Кадимян, Мисси-Мезу (Ковпак, 64).

Предупреждения: Швед (12), Гуйе (12), Ди Франко (45), Танковский (45), Башлай (45), Ориховский (72).

Удаление: Швед (45)

Видео гола Вакуленко:

Видео гола Ковпака:

Видео гола Онгла: