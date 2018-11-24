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Вчера, 15:56  Версия для печати  Отправить другу
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Старенький и Филиппов принесли "Десне" выездную победу над "Карпатами" https://www.segodnya.ua/img/article/11919/9_main.1543066414.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11919/9_tn.1543066414.jpg Новости Клуб из Чернигова в большинстве всухую обыграл "Карпаты" – 2:0
Футболисты &quot;Десны&quot; на выезде обыграли &quot;Карпаты&quot;. Фото ФК &quot;Десна&quot;
Футболисты "Десны" на выезде обыграли "Карпаты". Фото ФК "Десна"

Старенький и Филиппов принесли "Десне" выездную победу над "Карпатами"

Клуб из Чернигова в большинстве всухую обыграл "Карпаты" – 2:0

"Десна" обыграла "Карпаты" в матче 16 тура украинской Премьер-лиги. Поединок прошел в субботу во Львове на стадионе "Украина" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи в первом тайме забили нападающий Александр Филиппов (27) и полузащитник Сергей Старенький (43).

Практически весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве: на 51-й минуте вторую желтую карточку, ставшую для него красной, получил полузащитник "Карпат" Олег Бородай.

После этого матча в активе черниговского клуба стало 23 очка – команда минимум на сутки поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. У "Карпат" осталось 16 очков и девятое место в таблице, причем уже завтра львовян может обойти "Олимпик", если наберет очки с "Зарей".

Свой следующий матч "Десна" проведет 1 декабря на своем поле против "Зари", а "Карпаты" в тот же день в Киеве сыграют с местным "Арсеналом".

"Карпаты" – "Десна" – 0:2 (0:2)
Голы: Александр Филиппов (27), Сергей Старенький (43)

Напомним, что ранее в стартовом матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с ФК "Львов" – 0:0.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , Десна Чернигов
 
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