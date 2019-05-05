"Карпаты" проиграли "Арсеналу" и стали ближе к зоне вылета чемпионата Украины//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f08/786/5ccf087864db0.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f08/786/5ccf087864db0.jpg2019-05-05T19:01:56+03:00Новости
"Канониры" выиграли четвертый матч из пяти последних и улучшили свои шансы на сохранение прописки в элите
"Карпаты" проиграли "Арсеналу" и стали ближе к зоне вылета чемпионата Украины
"Канониры" выиграли четвертый матч из пяти последних и улучшили свои шансы на сохранение прописки в элите
Львовские "Карпаты" на своем стадионе проиграли киевскому "Арсеналу" в 27-м туре чемпионата Украины. Гости открыли счет уже на 10-й минуте встречи. К концу первого тайма лучший бомбардир "Карпат" Марьян Швед заработал удаление и оставил свою команду в меньшинстве.
Во втором тайме команды обменялись голами, но победа в итоге досталась гостям. "Арсенал" выиграл четвертый матч из последних пяти и практически догнал "Карпаты" в турнирной таблице. А вот львовяне снова проиграли и находятся на расстоянии одного поражения от зоны вылета. Напомним, худшая команда Премьер-лиги автоматически вылетает в Первую лигу, а две предпоследних сыграют в стыковых матчах со второй и третьей командами Первой лиги.
Напомним, вчера "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией" и практически выбыло из борьбы за золотые медали, ведь в это день "Шахтер" разгромил "Львов" 5:0 и довел свой отрыв в турнирной таблице до девяти баллов.
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