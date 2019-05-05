  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 19:01
"Карпаты" проиграли "Арсеналу" и стали ближе к зоне вылета чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f08/786/5ccf087864db0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f08/786/5ccf087864db0.jpg Новости "Канониры" выиграли четвертый матч из пяти последних и улучшили свои шансы на сохранение прописки в элите
"Карпаты" проиграли "Арсеналу" и стали ближе к зоне вылета чемпионата Украины

"Карпаты" проиграли "Арсеналу" и стали ближе к зоне вылета чемпионата Украины

"Канониры" выиграли четвертый матч из пяти последних и улучшили свои шансы на сохранение прописки в элите

Львовские "Карпаты" на своем стадионе проиграли киевскому "Арсеналу" в 27-м туре чемпионата Украины. Гости открыли счет уже на 10-й минуте встречи. К концу первого тайма лучший бомбардир "Карпат" Марьян Швед заработал удаление и оставил свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме команды обменялись голами, но победа в итоге досталась гостям. "Арсенал" выиграл четвертый матч из последних пяти и практически догнал "Карпаты" в турнирной таблице. А вот львовяне снова проиграли и находятся на расстоянии одного поражения от зоны вылета. Напомним, худшая команда Премьер-лиги автоматически вылетает в Первую лигу, а две предпоследних сыграют в стыковых матчах со второй и третьей командами Первой лиги.

"Карпаты" – "Арсенал" – 0:2
Голы: Онгла (83) – Вакуленко (10), Ковпак (74)

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Мирошниченко, 62), Гуйе (Гуцуляк, 61), Мехремич, Онгла, Клец, Бусько (Понде, 46), Йода, Мякушко, Швед, Ди Франко.

"Арсенал": Пидкивка, Башлай, Вакуленко, Жичиков, Дубинчак, Авагимян (Сагуткин, 26), Ориховский, Калитвинцев, Танковский (Липартия, 73), Кадимян, Мисси-Мезу (Ковпак, 64).

Предупреждения: Швед (12), Гуйе (12), Ди Франко (45), Танковский (45), Башлай (45), Ориховский (72).

Удаление: Швед (45)

Напомним, вчера "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией" и практически выбыло из борьбы за золотые медали, ведь в это день "Шахтер" разгромил "Львов" 5:0 и довел свой отрыв в турнирной таблице до девяти баллов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Арсенал Киев, Карпаты Львов
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"