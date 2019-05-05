"Карпаты" проиграли "Арсеналу" и стали ближе к зоне вылета чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f08/786/5ccf087864db0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f08/786/5ccf087864db0.jpg 2019-05-05T19:01:56+03:00 Новости "Канониры" выиграли четвертый матч из пяти последних и улучшили свои шансы на сохранение прописки в элите

Львовские "Карпаты" на своем стадионе проиграли киевскому "Арсеналу" в 27-м туре чемпионата Украины. Гости открыли счет уже на 10-й минуте встречи. К концу первого тайма лучший бомбардир "Карпат" Марьян Швед заработал удаление и оставил свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме команды обменялись голами, но победа в итоге досталась гостям. "Арсенал" выиграл четвертый матч из последних пяти и практически догнал "Карпаты" в турнирной таблице. А вот львовяне снова проиграли и находятся на расстоянии одного поражения от зоны вылета. Напомним, худшая команда Премьер-лиги автоматически вылетает в Первую лигу, а две предпоследних сыграют в стыковых матчах со второй и третьей командами Первой лиги.

"Карпаты" – "Арсенал" – 0:2

Голы: Онгла (83) – Вакуленко (10), Ковпак (74)

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Мирошниченко, 62), Гуйе (Гуцуляк, 61), Мехремич, Онгла, Клец, Бусько (Понде, 46), Йода, Мякушко, Швед, Ди Франко.

"Арсенал": Пидкивка, Башлай, Вакуленко, Жичиков, Дубинчак, Авагимян (Сагуткин, 26), Ориховский, Калитвинцев, Танковский (Липартия, 73), Кадимян, Мисси-Мезу (Ковпак, 64).

Предупреждения: Швед (12), Гуйе (12), Ди Франко (45), Танковский (45), Башлай (45), Ориховский (72).

Удаление: Швед (45)

Напомним, вчера "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией" и практически выбыло из борьбы за золотые медали, ведь в это день "Шахтер" разгромил "Львов" 5:0 и довел свой отрыв в турнирной таблице до девяти баллов.