"Карпаты" с новым тренером отыграли два гола в матче против "Десны"

Команды забивали голы в разных таймах

Львовские "Карпаты" спаслись от поражения в матче против "Десны" в рамках пятого тура чемпионата Украины. Поединок прошел в Чернигове на стадионе Стадион имени Юрия Гагарина. Хозяева поля в первом тайме дважды поразили ворота соперника – счет открыл Безбородько, а перед самым перерывом удвоил Фаворов.

Но во втором тайме львовяне сначала усилиями Мирошниченко сократили отставание, а за 10 минут до финального свистка Мехремич принес команде ничью. Напомним, накануне "Карпаты" сменили тренера – вместо Олега Бойчишина в команду пришел Жозе Мораиш.

"Десна" – "Карпаты" – 2:2

Голы: Безбородько (25), Фаворов (42) – Мирошниченко (58), Мехремич (80)

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Братков, Коберидзе, Огиря, Мостовой, Банасевич (Люлька, 65), Фаворов (Ковпак, 86), Безбородько (Филиппов, 68), Хлебас.

"Карпаты": Кучинский, Мехремич, Федецкий, Мирошниченко, Лебеденко, Эрбес, Мякушко, Карраскаль, Вербный (Мендес, 56), Швед (Варгас, 64), Ди Франко (Гуцуляк, 84).

Предупреждения: Эрбес (20), Коберидзе (39), Карраскаль (62).