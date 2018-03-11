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"Карпаты" в меньшинстве проиграли "Олимпику" https://www.segodnya.ua/img/article/11213/41_main.1520776677.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11213/41_tn.1520776677.jpg Новости Голы Беленького, Пасича и Щедрого позволили "Олимпику" сохранить первое место во второй группе чемпионата Украины
&quot;Карпаты&quot; - &quot;Олимпик&quot; - 0:3. Фото fckarpaty.com
"Карпаты" - "Олимпик" - 0:3. Фото fckarpaty.com

"Карпаты" в меньшинстве проиграли "Олимпику"

Голы Беленького, Пасича и Щедрого позволили "Олимпику" сохранить первое место во второй группе чемпионата Украины

В матче 23 тура украинской Премьер-лиги "Карпаты" минимально проиграли "Олимпику". Поединок прошел в воскресенье на стадионе "Украина" во Львове и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Романа Санжара.

В концовке первого тайма счет открыл Станислав Беленький, а в последние 10 минут игры голы забили Геннадий Пасич и Артем Щедрый.

Арбитр матча показал восемь желтых карточек и одну красную – Леонид Акулинин был изгнан с поля на 63-й минуте, получив второе предупреждение.

После этого матча в активе "Олимпика" стало 31 очко – команда лидирует во второй группе чемпионата Украины. У "Карпат" в турнирной таблице чемпионата Украины осталось 19 очков и предпоследнее место.

"Карпаты" – "Олимпик" – 0:3 (0:1)
Гол: Беленький (45), Пасич (84), Щедрый (90+2_
Желтые карточки: Акулинин (45+2), Клец (51), Вербный (56), Акулинин (63), Федецкий (63), Гуцуляк (87) – Цимбалюк (67), Иллой-Айет (77)
Удаление: Акулинин (63, повторное предупреждение)

Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Украины "Олимпик" на выезде минимально уступил "Мариуполю".

В свою очередь, "Карпаты" дома были разгромлены "Шахтером" – 0:3.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк

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