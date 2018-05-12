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"Карпаты" в меньшинстве удержали ничью в матче с "Зиркой" https://www.segodnya.ua/img/article/11377/1_main.1526129847.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11377/1_tn.1526129847.jpg Новости Команды отложили вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге на последний тур
Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Фото ФК "Карпаты"

"Карпаты" в меньшинстве удержали ничью в матче с "Зиркой"

Команды отложили вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге на последний тур

Кропивницкая "Зирка" и львовские "Карпаты" разошлись миром в матче 31-го тура чемпионата Украины. Счет в матче на 38-й минуте после передачи Билонога открыл Сергей Петров, а перед самым свистком на перерыв Хорхе Карраскаль реализовал пенальти и сравнял счет.

В концовке встречи хозяева поля получили преимущество в виде лишнего игрока – защитник "Карпат" Иван Лобай заработал красную карточку, но использовать его "Зирка" не сумела.

"Карпаты" практически гарантировали себе место в Премьер-лиге. Для этого львовянам в последнем туре необходимо не проиграть каменской "Стали".

Зирка еще сохраняет шансы избежать стыковых матчей, но для этого нужно, чтобы сегодня "Олимпик" проиграл "Стали", выигрывать в последнем туре в Одессе и надеяться на очередную осечку донецкого клуба.

"Зирка" – "Карпаты" – 1:1
Голы: Петров (38), Карраскаль (45+4, пен)

"Зирка": Паст, Фатеев (Гафети, 10), Ованесян, Братков, Цюпа, Билоног, Драченко, Загальский (Ямполь, 80), Гедж, Чичиков (Збунь, 67), Петров.

"Карпаты": Шевченко, Лобай, Федецкий, Мирошниченко, Вербный, Карраскаль, Эрбес (Голодюк, 90), Мякушко (Ременюк, 70), Швед, Гуцуляк (Санчес, 83), Ди Франко.

Предупреждения: Чичиков (15), Вербный (24), Гафети (31), Лобай (42), Драченко (45), Гедж (48), Эрбес (50), Федецкий (73), Карраскаль (86).

Удаление: Лобай (87).

Напомним, 10 и 11 команды Премьер-лиги будет играть в стыковых матчах со второй и третьей командами Первой лиги за право играть в элитном дивизионе в следующем сезоне.

Все внимание украинских болельщиков на этих выходных будет приковано к Харькову – уже в это воскресенье донецкий "Шахтер" может стать чемпионом Украины, если обыграет "Верес". Не зря же Тарас Степаненко назвал поединок с "Версом" матчем года.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Зирка Кропивницкий
 
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