Классико: Хацкевич чаще побеждал "Шахтер", Фонсека еще не проигрывал "Динамо" на его "Олимпийском"

Перед главным матчем первого крула киевляне испытывают проблемы с нападением, "горняки" – с защитой

Не утихли страсти после Суперкубка-2018, как календарь УПЛ вновь свел два гранда для выяснения отношений. Напомним, менее двух недель назад в Одессе "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0. Тот поединок ознаменовался потасовкой в концовке встречи, удалением игроков обеих команд и отстранением от работы главного арбитра Константина Труханова.

ВОПРОС. Матчи "Динамо" и "Шахтера" в последнее время проходят почти под копирку: "горняки" ведут игру, имеют преимущество, но уступают киевлянам, действующих вторым номером. Такое впечатление, что Хацкевич знает, как обыгрывать Фонсеку. В первом матче сезона динамовцы вновь были сильнее по результату, но не по самой игре. Отсюда вытекает главный вопрос предстоящей битвы: сумеет ли португальский специалист подобрать ключ к победе над белорусом? Пока Фонсеке больше удаются матчи на НСК "Олимпийский", где у него есть фора: две победы при одной ничьей...

ПРОБЛЕМА. Старт футбольного года обнажил ряд пробелов. У "Динамо" основная проблема заключается в отсутствии забивного форварда и конкурентной ему замене. Беседин пока "молчит", а на смену ему есть лишь юный Русин, который не в силах взвалить на себя ношу бомбардира. Киевляне в поиске нападающего, но пока все попытки тщетны. "Шахтер" столкнулся с несколько иной проблемой – дефицитом защитников. Виной всему травмы и дисквалификации. И пока лазарет полон, португальскому штабу приходится опираться в центре обороны на Ракицкого и Хочолаву.

ДУЭЛЬ. Противостояние Цыганкова и Исмаили вызывает наибольший интерес. Оба по натуре креативщики, способные создать остроту из ничего. Украинец в новом сезоне пока находится в тени, отличаясь лишь работоспособностью. Бразилец, чья клаусула 100 млн евро, рвется в бой после дисквалификации. Кто кого на этот раз?

ONE TO WATCH. За ним будут следить как свои, так и чужие. Его хорошо знают игроки обеих команд. В этом сезоне он не забивал только своей бывшей команде. Речь, конечно, о Мораесе, который отличился в первых двух турах чемпионата, но не сумел огорчить в Суперкубке "Динамо".

НОВЫЕ ЛИЦА. Оба гранда неплохо поработали в летнее межсезонье, обратив взор на Латинскую Америку. Каждый потратил больше 10 млн евро, но пока никто не влиял на результат. Бразильцы "Шахтера" адаптируются быстрее, трое из них (Фернандо, Майкон и Сиприано) уже понюхали нашу УПЛ. "Динамо" же показало публике лишь одного Че Че, и то ненадолго. На лавке сидит Сидклей, вскоре там окажется и новое подписание в лице Витора Буэно. Пока "горняки" используют новичков активнее.

СТАВКА. Только в одном из семи последних матчей команды забили больше двух мячей. В других - фиксировался тотал "меньше". Если ставить на него сейчас, то с сотни можно выиграть 80 грн. А в целом фаворит у букмекеров – "Шахтер". На его победу – 2,1, на успех "Динамо" – 3,5.