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Коммерческий директор "Шахтера" – о развлекательной программе для детей https://www.segodnya.ua/img/article/11664/38_main.1535542384.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11664/38_tn.1535542384.jpg Новости Дмитрий Кириленко рассказал, что Shakhtar Fan Fest будет сопровождать все домашние матчи "горняков"
Коммерческий директор ФК &quot;Шахтер&quot; Дмитрий Кириленко. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко. Фото ФК "Шахтер"

Коммерческий директор "Шахтера" – о развлекательной программе для детей

Дмитрий Кириленко рассказал, что Shakhtar Fan Fest будет сопровождать все домашние матчи "горняков"

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко рассказал об особенностях подготовки специальной программы для болельщиков к матчу против "Мариуполя". Поединок "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове 1 сентября. Начало в 19:30, старт работы Shakhtar Fan Fest в 18:00.

- Позади шесть туров чемпионата Украины, два из которых горняки провели дома. Чего ожидаете от следующего домашнего матча с "Мариуполем"?
- В первую очередь, мы рассчитываем на интересный поединок и поддержку наших болельщиков. В двух домашних матчах "Шахтер" одержал победы с голевой разницей в 3 мяча. Это говорит о том, что нам комфортно играть в Харькове и поддержка на ОСК "Металлист" здорово помогает команде.

- В этом сезоне "Шахтер" организовывает футбольный фестиваль накануне игр в Харькове. Станет ли это традицией на весь сезон?
- Безусловно, Shakhtar Fan Fest – событие, которое будет сопровождать все домашние матчи. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы каждый новый фестиваль запомнился нашим болельщикам. Например, перед игрой с "Мариуполем" будут установлены новые футбольные аттракционы, которых не было перед матчем с "Ворсклой".

- Какие развлечения будут доступны гостям ОСК "Металлист" кроме футбольных аттракционов накануне игры с "Мариуполем"?
- Традиционно планируется выступление кавер-группы, активности от диджея и МС, фудкорты. В зоне "Семейного сектора" разместится детская площадка, где будут работать аниматоры, а также специальные места для нанесения аквагрима юным болельщикам.

- Следующая домашняя игра "горняков" состоится 1-го сентября. Планирует ли ФК "Шахтер" поздравление школьников с Днем знаний?
- Конечно, "Шахтер" поздравит школьников с 1 сентября. Мы готовим развлекательную программу для детей, будет разыграно несколько призов. Также при входе на стадион все дети получат специальные купоны, которые смогут обменять на сладкую вату, мороженое и вафли. Хочу обратить внимание на то, что выдача сладостей будет предусмотрена для посетителей восточной трибуны в секторах 20-29 (место расположения Shakhtar Fan Fest). На футбольном фестивале юных болельщиков ждут гигантские панды и шоу мыльных пузырей.

- Вы упомянули розыгрыш подарков для детей, можете рассказать об этом подробнее?
- На страницах ФК "Шахтер" в социальных сетях мы проведем викторину. Среди детей, которые дадут правильные ответы, выберем пятерых для участия в финальном раунде. Он пройдет на сцене восточной трибуны в 18:30. Победитель финального раунда получит Xbox, а финалисты – набор школьных принадлежностей с символикой клуба.
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Источник: Террикон
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк
 
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