Кому медали, а кто на вылет: определились шестерки второго этапа чемпионата Украины//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fc8/c91/5c8fc8c9113ca.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fc8/c91/5c8fc8c9113ca.jpg2019-03-18T18:52:00+02:00Новости
Чемпионат Украины - второй этап - состав первой и второй шестерок
Кому медали, а кто на вылет: определились шестерки второго этапа чемпионата Украины
Чемпионат Украины – второй этап – состав первой и второй шестерок
После заключительного матча 22-го тура чемпионата Украины определились счастливчики и неудачники первого этапа турнира. Напомним, в дальнейшем команды будут разделены на две группы по шесть в каждой. Первая будет бороться за чемпионство и еврокубки, а вторая за собственный престиж и сохранения места в элите.
Итак, в первой шестерке сыграют: "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Заря, "Львов", "Мариуполь"
Во второй шестерка сыграют: "Ворскла", "Десна", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец" и "Арсенал".
Отметим, что последняя команда второй шестерки автоматически вылетает из Премьер-лиги. Еще две команды, занявшие 10-11 места, сыграют плей-офф со второй и третьей командой Первой лиги.
Чемпион страны и серебряный призер получают путевку в Лигу чемпионов (первые – сразу в групповой этап – прим.), в Лиге Европы выступят команды, занявшие третье и четвертое место, а также победитель Кубка страны. Если команда уже квалифицировалась в еврокубки, путевка достанется пятой команде чемпионата.
Добавим, что в этом сезоне снова вернули "Золотой матч" – это значит, что в случае равенства очков между первой и второй командами, они определят чемпиона в очном поединке на нейтральном поле. В истории чемпионата Украины было всего один кой матч, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" в Кривом рогу.
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