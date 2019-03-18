Кому медали, а кто на вылет: определились шестерки второго этапа чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fc8/c91/5c8fc8c9113ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fc8/c91/5c8fc8c9113ca.jpg 2019-03-18T18:52:00+02:00 Новости Чемпионат Украины - второй этап - состав первой и второй шестерок

После заключительного матча 22-го тура чемпионата Украины определились счастливчики и неудачники первого этапа турнира. Напомним, в дальнейшем команды будут разделены на две группы по шесть в каждой. Первая будет бороться за чемпионство и еврокубки, а вторая за собственный престиж и сохранения места в элите.

Итак, в первой шестерке сыграют: "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Заря, "Львов", "Мариуполь"

Во второй шестерка сыграют: "Ворскла", "Десна", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец" и "Арсенал".

Результаты жеребьевки второго этапа чемпионата Украины уже есть на нашем сайте. Номера соответствуют местам команд на первом этапе турнира.

Отметим, что последняя команда второй шестерки автоматически вылетает из Премьер-лиги. Еще две команды, занявшие 10-11 места, сыграют плей-офф со второй и третьей командой Первой лиги.

Чемпион страны и серебряный призер получают путевку в Лигу чемпионов (первые – сразу в групповой этап – прим.), в Лиге Европы выступят команды, занявшие третье и четвертое место, а также победитель Кубка страны. Если команда уже квалифицировалась в еврокубки, путевка достанется пятой команде чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне снова вернули "Золотой матч" – это значит, что в случае равенства очков между первой и второй командами, они определят чемпиона в очном поединке на нейтральном поле. В истории чемпионата Украины было всего один кой матч, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" в Кривом рогу.

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