  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 11:42  Версия для печати  Отправить другу
×
Лидер "Десны" Денис Безбородько: "Бороду не сбрею!" https://www.segodnya.ua/img/article/11883/11_main.1542102137.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11883/11_tn.1542102137.jpg Новости Забивала из Чернигова – о "мариупольском" прорыве, контракте с "Шахтером" и шутках Рябоконя
Денис Безбородько. Фото ФК &quot;Десна&quot;
Денис Безбородько. Фото ФК "Десна"

Лидер "Десны" Денис Безбородько: "Бороду не сбрею!"

Забивала из Чернигова – о "мариупольском" прорыве, контракте с "Шахтером" и шутках Рябоконя

Самый голевой центрфорвард последних туров – 24-летний Денис Безбородько из "Десны": 4 мяча в 4 матчах (с учетом кубкового с "Зарей"), огорчил он и "Черноморец" в субботу.

- Забил "Мариуполю" и будто прорвало. Пошло по накатанной: там гол, там гол. Почувствовал какую-то уверенность в себе, – поделился Денис с "Сегодня". – Партнеры по команде уже начинают меня потихоньку травить: "Да тебя уже в сборной ждут!". А я им: "Ладно вам. Что я такого сделал? Всего три раза по мячу попал. Рановато мне еще". Хотя мечтаю, конечно, когда-нибудь попасть "на карандаш" Андрею Шевченко.

- Ты забил уже двум своим бывшим командам – "Мариуполю" и "Заре". На очереди "Шахтер"?
- До лета следующего года у меня контракт с "горняками". Так что в этом сезоне по условиям аренды вряд ли получится против них сыграть.

- Кстати, из твоих экс-партнеров по "Шахтеру-3" кто сейчас на слуху?
- Многие: Малиновский, Болбат, Тотовицкий, Малышев. Команда у нас была что надо.

- Твой имидж сурового бородача не соответствует фамилии Безбородько...
- Ну, не знаю. Все говорят, что борода мне идет. Помню, когда мы еще играли в первой лиге, Александр Дмитриевич (Рябоконь, главный тренер "Десны". – Ред.) иногда перед матчами шутил: "Ну, посмотрим, фартовая твоя рыжая борода или нет" (смеется). Ну сейчас она и для меня лично, и для команды точно фартовая. Так что сбривать ее в ближайшее время не собираюсь. Тем более что я без бороды похож на 16-летнего мальчика.

Напомним, что два гола и удаление увидели болельщики в матче "Десна" – "Черноморец".
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Автор: Кинзерский Эдуард
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Десна Чернигов
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"