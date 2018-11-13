Лидер "Десны" Денис Безбородько: "Бороду не сбрею!"

Забивала из Чернигова – о "мариупольском" прорыве, контракте с "Шахтером" и шутках Рябоконя

Самый голевой центрфорвард последних туров – 24-летний Денис Безбородько из "Десны": 4 мяча в 4 матчах (с учетом кубкового с "Зарей"), огорчил он и "Черноморец" в субботу.

- Забил "Мариуполю" и будто прорвало. Пошло по накатанной: там гол, там гол. Почувствовал какую-то уверенность в себе, – поделился Денис с "Сегодня". – Партнеры по команде уже начинают меня потихоньку травить: "Да тебя уже в сборной ждут!". А я им: "Ладно вам. Что я такого сделал? Всего три раза по мячу попал. Рановато мне еще". Хотя мечтаю, конечно, когда-нибудь попасть "на карандаш" Андрею Шевченко.

- Ты забил уже двум своим бывшим командам – "Мариуполю" и "Заре". На очереди "Шахтер"?

- До лета следующего года у меня контракт с "горняками". Так что в этом сезоне по условиям аренды вряд ли получится против них сыграть.



- Кстати, из твоих экс-партнеров по "Шахтеру-3" кто сейчас на слуху?

- Многие: Малиновский, Болбат, Тотовицкий, Малышев. Команда у нас была что надо.



- Твой имидж сурового бородача не соответствует фамилии Безбородько...

- Ну, не знаю. Все говорят, что борода мне идет. Помню, когда мы еще играли в первой лиге, Александр Дмитриевич (Рябоконь, главный тренер "Десны". – Ред.) иногда перед матчами шутил: "Ну, посмотрим, фартовая твоя рыжая борода или нет" (смеется). Ну сейчас она и для меня лично, и для команды точно фартовая. Так что сбривать ее в ближайшее время не собираюсь. Тем более что я без бороды похож на 16-летнего мальчика.

Напомним, что два гола и удаление увидели болельщики в матче "Десна" – "Черноморец".