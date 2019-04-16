"Львов" объявил имя нового главного тренера//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/61e/ade/5cb61eade71ac.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/61e/ade/5cb61eade71ac.jpg2019-04-16T21:33:42+03:00Новости
Соглашение будет продлено на год, если будут выполнены задачи на сезон
Богдан Блавацкий
"Львов" объявил имя нового главного тренера
Соглашение будет продлено на год, если будут выполнены задачи на сезон
Богдан Игоревич имеет за плечами 21 год активной тренерской работы. Тренерская карьера уроженца Львовщины берет отсчет с 1994 года, когда Блавацкий, работая в ФК "Гарай" (Жовква), открыл украинскому футболу таких известных фигур, как Богдана Беньо, Владимира Езерского и Виталия Постранского.
На счету Блавацкого – 22 игры в Высшей лиге чемпионата Украины в качестве главного тренера Ивано-Франковского "Прикарпатье". Именно под его руководством прикарпатский клуб занял девятое место в элитном футбольном дивизионе, что стало лучшим показателем клуба в истории.
Богдан Блавацкий работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. В тот период лучане удивили многих поклонников футбола, обыграв, в частности, донецкий "Шахтер" (2:0) и сыграв вничью с киевским "Динамо" (1:1).
Также новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе, проведя успешные кампании со "Спартаком" (Шаровола), "Томашувией", "Вислой" (Пулавы) и "Сталью" (Жешув).
Богдан Блавацкий – один из первых украинских тренеров, который получил тренерскую лицензию PRO.
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