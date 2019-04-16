"Львов" объявил имя нового главного тренера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/61e/ade/5cb61eade71ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/61e/ade/5cb61eade71ac.jpg 2019-04-16T21:33:42+03:00 Новости Соглашение будет продлено на год, если будут выполнены задачи на сезон

Новым главным тренером "Львова" стал Богдан Блавацкий. 55-летний специалист подписал соглашение с "сине-золотыми львами" до конца сезона 2018/2019 годов, которое будет продлено еще на год в случае выполнения командой задачи на сезон. Напомним, что 8 апреля Юрий Бакалов покинул пост тренера "Львова": "Уже попрощался с командой".

Богдан Игоревич имеет за плечами 21 год активной тренерской работы. Тренерская карьера уроженца Львовщины берет отсчет с 1994 года, когда Блавацкий, работая в ФК "Гарай" (Жовква), открыл украинскому футболу таких известных фигур, как Богдана Беньо, Владимира Езерского и Виталия Постранского.

На счету Блавацкого – 22 игры в Высшей лиге чемпионата Украины в качестве главного тренера Ивано-Франковского "Прикарпатье". Именно под его руководством прикарпатский клуб занял девятое место в элитном футбольном дивизионе, что стало лучшим показателем клуба в истории.

Богдан Блавацкий работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. В тот период лучане удивили многих поклонников футбола, обыграв, в частности, донецкий "Шахтер" (2:0) и сыграв вничью с киевским "Динамо" (1:1).

Также новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе, проведя успешные кампании со "Спартаком" (Шаровола), "Томашувией", "Вислой" (Пулавы) и "Сталью" (Жешув).

Богдан Блавацкий – один из первых украинских тренеров, который получил тренерскую лицензию PRO.

Напомним, ранее "Львов" вылетел из Кубка Украины, уступив "Заре" со счетом 0:1. Единственный гол забил Богдан Леднев, мастерски исполнивший штрафной в дебюте второго тайма.