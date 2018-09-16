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"Львов" обыграл "Черноморец" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11713/53_main.1537124209.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11713/53_tn.1537124209.jpg Новости Единственный гол в концовке первого тайма забил бразильский нападающий Бруно Дуарте
&quot;Черноморец&quot; - &quot;Львов&quot; - 0:1
"Черноморец" - "Львов" - 0:1

"Львов" обыграл "Черноморец" в чемпионате Украины

Единственный гол в концовке первого тайма забил бразильский нападающий Бруно Дуарте

В восьмом туре украинской Премьер-лиги "Львов" обыграл "Черноморец". Поединок прошел в воскресенье в Одессе и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Юрия Бакалова. Единственный гол забил 22-летний бразильский нападающий ФК "Львов" Бруно Дуарте в концовке первого тайма.

Интересно, что команды практически одинаковое время владели мячом – 49 процентов у "Черноморца" против 51 процента у "Львова". Зато гости нанесли больше ударов по воротам (6:3).

После этого матча в активе ФК "Львов" стало 9 очков, столько же осталось у "Черноморца".

Свой следующий матч "Львов" проведет 22 сентября, когда в дерби встретится с "Карпатами". В свою очередь, "Черноморец" 23 сентября на выезде сыграет с лидером чемпионата "Шахтером".

Ранее в воскресенье киевское "Динамо" не смогло обыграть "Зарю". Поединок прошел в Запорожье и завершился со счетом 1:1.

"Черноморец" – "Львов" – 0:1 (0:1)
Гол: Бруно Дуарте (43)
Желтые карточки: Леонов (31), Черный (80), Татарков (81), Романюк (90+4) – Дуарте (84), Каленчук (87), Билый (90)

Напомним, что ранее в центральном матче восьмого тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Александрию" со счетом 2:0.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Черноморец Одесса, ФК Львов, Бруно Дуарте
 
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