"Львов" упустил победу над "Мариуполем" и продолжил серию осечек

Команда Юрия Бакалова после победы над "Динамо" не может выиграть четыре матча

Первый субботний матч 17-го тура чемпионата Украины "Львов" – "Мариуполь" не определил победителя, хотя подопечные Юрия Бакалова дважды выходили вперед в первом тайме. Но после сенсационной победы над "Динамо" 28 октября львовяне не могут выиграть уже в четырех турах чемпионата Украины: поражение от "Ворсклы" и три ничьих – с "Олимпиком", "Шахтером" и теперь "Мариуполем".

Счет в матче был открыт после навеса Западни с левого края, на который откликнулся Бруно и, опередив Яворского, головой пробил по воротам Худжамова – 1:0. Перед этим момент имел Чурко, а самый классный шанс мариупольцев забить упустил Вакула: на 13-й минуте откликнулся на длинную передачу и перебрасывал мяч через Сарнавского, но не попал в створ.

Сарнавский потерял ворота и на 22-й минуте: Пихаленок со штрафного с правого угла штрафной площади перехитрил вратаря и попал в дальний угол – 1:1.

Но тут же Федорчук ударил по ногам Тейлора в своей штрафной – пенальти, который четко реализовал Воронин – 2:1.

Точку в матче поставил 19-летний Вакула, который все же добился своего. У "Мариуполя" получилась хорошая атака по правому краю, Борячук продлил передачу дальше в центр, Вакуле оставалось попасть в рамку – 2:2.

Последнее слово могло остаться за Борячуком, но на 90-й минуте он, перекидывая мяч через Сарнавского, не попал в дальний угол.

"Львов" – "Мариуполь" – 2:2

Голы: Бруно (6), Воронин (24, с пенальти) – Пихаленок (22), Вакула (80).

"Львов": Сарнавский – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Воронин – Мартан – Тейлор, Приймак (Араужо, 66), Сабино (Жулио Сезар, 79), Западня – Бруно.

"Мариуполь": Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Тищенко – Федорчук – Чурко (Борячук, 61), Пихаленок, Мишнев, Вакула (Демири, 88) – Зубков (Кирюханцев, 90+1).

После ничьей "Мариуполь" набрал 24 очка, обошел "Десну" и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, а "Львов" (20) остался на 8-м.

Вничью в 17-м туре чемпионата Украины сыграли и "Карпаты" – с "Арсеналом" в Киеве, хотя львовяне забили оба мяча в поединке.