"Львов" уволил тренера Жилмара из-за отсутствия необходимой лицензии

Бразильский тренер не имел нужной квалификации, чтобы тренировать команду украинской Премьер-лиги

Футбольный клуб "Львов" на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Жилмаром. Бразилец подал прошение об отставке и контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера ФК "Львов" пока не сообщается, 18 августа команда примет "Шахтер".

За день до этого ФФУ направила в ФК "Львов" официальное письмо, в котором сообщила, что у Жилмара нет тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги. В письме сообщалось, что львовяне должны решить этот вопрос до 20 сентября, как видим, руководство клуба приняло меры сразу.

Интересно, что на днях сам Жилмар рассказал нам, что занимается документами на получение украинского гражданства. Также главный тренер "Львова" рассказал об амбициозных планах на сезон, о том, как ел собак, о связи с Неймаром, что его удивило после возвращения в Украину.

"Львов" в четырех турах Премьер-лиги под руководством Жилмара набрал четыре очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. "Львов" пока одержал только одну победу – над аутсайдером киевским "Арсеналом".