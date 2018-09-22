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Сегодня, 19:03  Версия для печати  Отправить другу
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Львовское дерби в Премьер-лиге завершилось миром https://www.segodnya.ua/img/article/11731/71_main.1537632263.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11731/71_tn.1537632263.jpg Новости ФК "Львов" и "Карпаты" обменялись голами во втором тайме
Фаны &quot;горожан&quot;. Фото ФК &quot;Львов&quot;
Фаны "горожан". Фото ФК "Львов"

Львовское дерби в Премьер-лиге завершилось миром

ФК "Львов" и "Карпаты" обменялись голами во втором тайме

Сегодня проходят матчи девятого тура чемпионата Украины по футболу. Во Львове прошло городское дерби – ФК "Львов" принимал "Карпаты". Интересно, что в сезоне-2008/09 в последнем туре "Карпаты" обыграли земляков – 2:1 и отправили их в Первую лигу. И вот "горожане" снова в элите.

Первый тайм не был богатым на голевые моменты, а судьба встречи была решена за четыре минуты второй половины игры. Сначала на 74-й минуте Мякушко мастерски исполнил штрафной и мяч не без помощи рикошета влетел в ворота "Львова". А через четыре минуты номинальные хозяева отыгрались, благодаря отличной игре Бруно. 

Ничья – 1:1, которая оставила команды внизу турнирной таблицы.

Напомним, что накануне девятого тура ЧУ "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Хоффенхаймом" – 2:2. В Харькове "горнякам" дважды пришлось отыгрываться.

А "Динамо" в Лиге Европы не удержало победный счет с "Астаной" из Казахстана, пропустив гол на добавленных минутах второго тайма.

В свою очередь, полтавская "Ворскла" в Лондоне проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4, забив два мяча в концовке встречи.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , ФК Львов
 
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