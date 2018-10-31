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"Мариуполь" неожиданно вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги https://www.segodnya.ua/img/article/11845/57_main.1541000040.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11845/57_tn.1541000040.jpg Новости Претендент на еврокубки не смог справиться с "Ингульцом"
Фото ФК &quot;Ингулец&quot;
Фото ФК "Ингулец"

"Мариуполь" неожиданно вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги

Претендент на еврокубки не смог справиться с "Ингульцом"

Клуб Премьер-лиги "Мариуполь" неожиданно уступил перволиговому "Ингульцу" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Матч состоялся на поле "Ингульца" в Петрово и завершился уверенной победой гостей со счетом 3:1.

Ранее мы представили анонс матчей 1/8 Кубка Украины: "Шахтер" ждут бывший свой и его резерв, "Динамо" – трембиты и переносные трибуны.

Хозяева поля открыли счет ударом из пенальти, а перед перерывом удвоили преимущество. Во втором тайме "Ингулец" довел счет до разгромного, но незадолго до перерыва гост один мяч отквитали благодаря пенальти. На большее подопечных Александра Бабича не хватило.

"Ингулец" – "Мариуполь" – 3:1
Голы: Козак (24, пен), Хучбаров (45), Кобуладзе (61) – Полегенько (83, пен)

"Ингулец": Ганев, Гончаренко, Солдат, Поднебенной, Кобуладзе, Козлов, Козак (Коваленко, 51), Сичинава, Лупашко, Коцюмака, Хучбаров (Гоменко, 85)

"Мариуполь": Поспелов, Кирюханцев, Дава, Быков, Полегенько, Белый (Мочевинский, 85), Коробенко (Гальчук, 24), Белоконь, Путря, Бугай, Проданов (Семенихин, 46)

Предупреждение: Быков (60), Бугай (64)

Удаление: Кобуладзе (82) – Поспелов (20)

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, ФК Мариуполь, Кубок Украины, Ингулец
 
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