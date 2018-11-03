"Мариуполь" дожал "Арсенал" и вышел на пятое место в чемпионате Украины

Счет в матче удалось открыть только за девять минут до финального свистка

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" на своем стадионе обыграл "Арсенал" из Киева. Азовцы весь матч провели в атаках, но поразить ворота соперника удалось только под конец второго тайма – Вакула лучше всех сыграл после розыгрыша углового.

После пропущенного гола столичная команда побежала отыгрываться, открыв тылы, правда, хозяева поля не смогли развить свой успех. Благодаря этой победе Мариуполь как минимум до завтра вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Также "Мариуполь" реабилитировался перед собственными болельщиками за ранний вылет из Кубка Украины. Напомним, клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

"Мариуполь" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Вакула (81)

"Мариуполь": Гальчук, Демири (Кирюханцев, 90), Яворский, Чоботенко, Тищенко, Мишнев, Федорчук (Игнатенко, 61), Чурко (Зубков, 61), Пихаленок, Вакула, Борячук.

"Арсенал": Ситало, Дубинчак, Сагуткин, Насонов, Домбровский, Нгейитала, Вакулко, Ермаченко (Семенюк, 46), Акакпо, Акулинин, Фещук.

Предупреждения: Федорчук (19), Дубинчак (25), Нгейитала (37), Ермаченко (44).

Напомним, что сегодня в центральном матче чемпионата Украины встретятся лидеры нашего футбола – "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно смотреть на нашем сайте в текстовой трансляции.