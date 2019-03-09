  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 15:55
"Мариуполь" и "Черноморец" выдали первый в 2019 году матч чемпионата Украины без голов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c5/d29/5c83c5d293b36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c5/d29/5c83c5d293b36.jpg Новости Команды сыграли 0:0, "Мариуполь" сохранил пятое место в таблице, а "Черноморец" идет на предпоследней строчке
"Мариуполь" не смог дожать "Черноморец" - 0:0. Фото ФК "Мариуполь"
"Мариуполь" не смог дожать "Черноморец" - 0:0. Фото ФК "Мариуполь"

"Мариуполь" и "Черноморец" выдали первый в 2019 году матч чемпионата Украины без голов

Команды сыграли 0:0, "Мариуполь" сохранил пятое место в таблице, а "Черноморец" идет на предпоследней строчке

В стартовом матче предпоследнего тура первого этапа чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Черноморец" сыграли вничью. Поединок прошел в Мариуполе на стадионе им. Бойко и завершился со счетом 0:0. Этот матч стал первым в премьер-лиге в 2019 году, в котором зрители не увидели забитых мячей.

Хозяева немного больше владели мячом (52% против 48% в "Черноморца"), нанесли больше ударов в створ ворот (4:0) и подали больше угловых (6:2), но добиться победы не смогли.

После этого матча в активе "Мариуполя" стало 29 очков, это пятое место в турнирной таблице. "Черноморец", набравший всего 16 очков, занимает второе место с конца.

В последнем туре первого этапа украинской Премьер-лиги "Черноморец" 16 марта примет "Александрию" (начало – в 14:00), а "Мариуполь" на следующий день на выезде сыграет с "Карпатами" (17:00).

"Мариуполь" – "Черноморец" – 0:0
Желтые карточки: Игнатенко (90+4) – Мищенко (49), Голиков (90)

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Федорчук (Мишнев, 65), Игнатенко, Пихаленок, Вакула (Сикан, 86), Зубков (Тищенко, 81), Борячук

"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Бабенко, Чорний (Вильхамссон, 72), Гошкодеря, Танчик, Морозенко, Голиков, Аржанов (Павлов, 90)

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" свои матчи 21 тура проведут в воскресенье. "Горняки" примут "Карпаты", а киевляне встретятся в дерби с "Арсеналом".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Черноморец Одесса
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"