"Мариуполь" и "Черноморец" выдали первый в 2019 году матч чемпионата Украины без голов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c5/d29/5c83c5d293b36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c5/d29/5c83c5d293b36.jpg 2019-03-09T15:55:36+02:00 Новости Команды сыграли 0:0, "Мариуполь" сохранил пятое место в таблице, а "Черноморец" идет на предпоследней строчке

В стартовом матче предпоследнего тура первого этапа чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Черноморец" сыграли вничью. Поединок прошел в Мариуполе на стадионе им. Бойко и завершился со счетом 0:0. Этот матч стал первым в премьер-лиге в 2019 году, в котором зрители не увидели забитых мячей.

Хозяева немного больше владели мячом (52% против 48% в "Черноморца"), нанесли больше ударов в створ ворот (4:0) и подали больше угловых (6:2), но добиться победы не смогли.

После этого матча в активе "Мариуполя" стало 29 очков, это пятое место в турнирной таблице. "Черноморец", набравший всего 16 очков, занимает второе место с конца.

В последнем туре первого этапа украинской Премьер-лиги "Черноморец" 16 марта примет "Александрию" (начало – в 14:00), а "Мариуполь" на следующий день на выезде сыграет с "Карпатами" (17:00).

"Мариуполь" – "Черноморец" – 0:0

Желтые карточки: Игнатенко (90+4) – Мищенко (49), Голиков (90)

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Федорчук (Мишнев, 65), Игнатенко, Пихаленок, Вакула (Сикан, 86), Зубков (Тищенко, 81), Борячук

"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Бабенко, Чорний (Вильхамссон, 72), Гошкодеря, Танчик, Морозенко, Голиков, Аржанов (Павлов, 90)

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" свои матчи 21 тура проведут в воскресенье. "Горняки" примут "Карпаты", а киевляне встретятся в дерби с "Арсеналом".