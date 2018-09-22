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"Мариуполь" обыграл вторую команду чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11731/48_main.1537621190.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11731/48_tn.1537621190.jpg Новости Победу команде Александра Бабича принес единственный гол Руслана Фомина
Фото фК &quot;Мариуполь&quot;
Фото фК "Мариуполь"

"Мариуполь" обыграл вторую команду чемпионата Украины

Победу команде Александра Бабича принес единственный гол Руслана Фомина

 В стартовом матче девятого тура чемпионата Украины бывший участник еврокубков "Мариуполь" на своем поле обыграл вторую команду турнирной таблицы "Александрию". Судьбу матча определил единственный мяч Руслана Фомина уже на восьмой минуте встречи.

"Мариуполь" – "Александрия" – 1:0
Гол: Фомин (8)

"Мариуполь": Гальчук, Демири, Быков, Яворский, Тищенко, Мишнев, Федорчук, Зубков (Борячук, 75), Игнатенко, Чурко (Вакула, 62), Фомин (Пихаленок, 82).

"Александрия": Панькив, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Цуриков (Стецков, 46), Запорожан, Ковалец, Банада, Полярус (Шастал, 68), Задерака, Пономарь (Ситало, 53).

Предупреждения: Игнатенко (21), Фомин (24), Запорожан (85).

Напомним, что накануне девятого тура ЧУ "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Хоффенхаймом" – 2:2. В Харькове "горнякам" дважды пришлось отыгрываться.

А "Динамо" в Лиге Европы не удержало победный счет с "Астаной" из Казахстана, пропустив гол на добавленных минутах второго тайма.

В свою очередь, полтавская "Ворскла" в Лондоне проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4, забив два мяча в концовке встречи.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, ФК Александрия
 
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