"Мариуполь" обыграл "Зарю" и сократил отставание от четвертого места в чемпионате Украины//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/d8f/421/5ccd8f4216e84.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/d8f/421/5ccd8f4216e84.jpg2019-05-04T16:12:00+03:00Новости
Судьбу дерби Донбасса решил один единственный гол
"Мариуполь" обыграл "Зарю" и сократил отставание от четвертого места в чемпионате Украины
Судьбу дерби Донбасса решил один единственный гол
"Мариуполь" на выезде обыграл луганскую "Зарю" в донбасском дерби в 27-м туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче забил нападающий Руслан Фомин в первом тайме после красивой комбинации, в которой приняли участие Пихаленок и Зубков.
Во второй половине игры "Заря" больше владела инициативой, но только дважды угрожала воротам соперника, чего оказалось мало для спасения. Луганчане не только упустили возможность сократить отставание от "Александрии", которая сегодня играет с "Динамо" в Киеве, но и подпустили к себе "Мариуполь" на расстояние всего в два балла.
Напомним, что еще в одном сегодняшнем матче "Шахтер" в Харькове сыграет с Львовом. Эксперты уже окрестили этот поединок мини-игрой чемпионата Бразилии. Смотреть "Шахтер" – "Львов" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.
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