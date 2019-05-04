"Мариуполь" обыграл "Зарю" и сократил отставание от четвертого места в чемпионате Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/d8f/421/5ccd8f4216e84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/d8f/421/5ccd8f4216e84.jpg 2019-05-04T16:12:00+03:00 Новости Судьбу дерби Донбасса решил один единственный гол

"Мариуполь" на выезде обыграл луганскую "Зарю" в донбасском дерби в 27-м туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче забил нападающий Руслан Фомин в первом тайме после красивой комбинации, в которой приняли участие Пихаленок и Зубков.

Во второй половине игры "Заря" больше владела инициативой, но только дважды угрожала воротам соперника, чего оказалось мало для спасения. Луганчане не только упустили возможность сократить отставание от "Александрии", которая сегодня играет с "Динамо" в Киеве, но и подпустили к себе "Мариуполь" на расстояние всего в два балла.

Напомним, что еще в одном сегодняшнем матче "Шахтер" в Харькове сыграет с Львовом. Эксперты уже окрестили этот поединок мини-игрой чемпионата Бразилии. Смотреть "Шахтер" – "Львов" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.

"Заря" – "Мариуполь" – 0:1

Гол: Фомин (34)

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Хомченовский, Вернидуб, Чайковский (Силас, 82), Караваев, Чеберко, Громов (Лунев, 46), Арвеладзе, Леднев, Будковский (Иванович, 61).

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Чоботенко, Кирюханцев, Быков, Пихаленок, Игнатенко, Зубков (Сикан, 90), Мишнев, Чурко (Тищенко, 75), Фомин (Борячук, 68).

Предупреждения: Зубков (32), Чурко (45), Вернидуб (64).