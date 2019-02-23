"Мариуполь" одержал волевую победу над "Олимпиком" в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/14f/3f1/5c714f3f1e1f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/14f/3f1/5c714f3f1e1f5.jpg 2019-02-23T15:53:54+02:00 Новости Пропустив гол в середине первого тайма, хозяева ответили мячами до и после перерыва

В стартовом поединке 19 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" обыграл "Олимпик". Поединок прошел в субботу на стадионе им. Бойко в Мариуполе и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Гости первыми открыли счет в матче: в середине первого тайма первый мяч "весенней" части чемпионата забил полузащитник "Олимпика" Геннадий Пасич. 21-летний Александр Пихаленок восстановил равновесие в концовке первого тайма, а на старте второго победный гол забил Андрей Борячук. Интересно, что оба автора голов за "Мариуполь" выступают на правах аренды из "Шахтера".

"Мариуполь" – "Олимпик" – 2:1 (1:1)

Голы: Александр Пихаленок (45+3), Андрей Борячук (48) – Геннадий Пасич (25)

Желтые карточки: Федорчук (19) – Махновский (45+2)

Позже в субботу состоится еще один поединок 19-го тура чемпионата Украины: "Львов" примет "Черноморец".

Центральный матч тура будет сыгран в понедельник, когда лидер сезона "Шахтер" встретится с третьей командой в таблице ЧУ "Александрией". Накануне поединка свое мнение о матче в комментарии segodnya.ua высказал наставник "Николаева" Сергей Шищенко.