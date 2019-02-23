"Мариуполь" одержал волевую победу над "Олимпиком" в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/14f/3f1/5c714f3f1e1f5.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/14f/3f1/5c714f3f1e1f5.jpg2019-02-23T15:53:54+02:00Новости
Пропустив гол в середине первого тайма, хозяева ответили мячами до и после перерыва
"Мариуполь" - "Олимпик" - 2:1. Фото: кадр из трансляции
"Мариуполь" одержал волевую победу над "Олимпиком" в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы
Пропустив гол в середине первого тайма, хозяева ответили мячами до и после перерыва
В стартовом поединке 19 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" обыграл "Олимпик". Поединок прошел в субботу на стадионе им. Бойко в Мариуполе и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Гости первыми открыли счет в матче: в середине первого тайма первый мяч "весенней" части чемпионата забил полузащитник "Олимпика" Геннадий Пасич. 21-летний Александр Пихаленок восстановил равновесие в концовке первого тайма, а на старте второго победный гол забил Андрей Борячук. Интересно, что оба автора голов за "Мариуполь" выступают на правах аренды из "Шахтера".
"Мариуполь" – "Олимпик" – 2:1 (1:1)
Голы: Александр Пихаленок (45+3), Андрей Борячук (48) – Геннадий Пасич (25)
Желтые карточки: Федорчук (19) – Махновский (45+2)
Позже в субботу состоится еще один поединок 19-го тура чемпионата Украины: "Львов" примет "Черноморец".
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