"Мариуполь" обыграл "Ворсклу" в чемпионате Украины

Единственный гол на 57-й минуте забил арендованный у "Шахтера" полузащитник Александр Зубков

"Мариуполь" минимально обыграл "Ворсклу" в матче 16 тура украинской Премьер-лиги. Поединок прошел в субботу в Мариуполе на стадионе имени Бойко и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 57-й минуте забил 22-летний арендованный у "Шахтера" полузащитник Александр Зубков.

После этого матча в активе "Мариуполя" стало 23 очка. У "Ворсклы" осталось 24 очка. Это поражение стало для клуба из Полтавы третьим кряду. Ранее команда Василия Сачко уступила "Карабаху" в Лиге Европы (0:1), а также "Шахтеру" в чемпионате Украины (0:2).

Свой следующий матч "Мариуполь" проведет 2 декабря на выезде против ФК "Львов", а "Ворскла" днем позже примет "Александрию". Также "Ворскла" 29 ноября примет лондонский "Арсенал" в Лиге Европы.

"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:0 (0:0)

Голы: Александр Зубков (57)

Напомним, что ранее в стартовом матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с ФК "Львов" – 0:0.

В другом матче тура "Десна" на выезде обыграла "Карпаты" со счетом 2:0, играя весь второй тайм в большинстве.