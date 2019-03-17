"Мариуполь" теряет очки и будет надеяться на помощь "Арсенала"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e83/b06/5c8e83b068f46.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e83/b06/5c8e83b068f46.jpg2019-03-17T19:28:48+02:00Новости
Приазовцы сыграли вничью с "Карпатами" и не смогли себе гарантировать место в ТОП-6
Львовяне тормознули "Мариуполь"
"Мариуполь" теряет очки и будет надеяться на помощь "Арсенала"
Приазовцы сыграли вничью с "Карпатами" и не смогли себе гарантировать место в ТОП-6
Гостям удался быстрый гол. На 9-й минуте Зубков эффектно по дуге пробил точно в угол. "Карпаты" смогли отыграться до перерыва. Понде замкнул передачу Мякушко на 32-й минуте. Во втором тайме команды обменивались атаками, но ближе к голу были хозяева. Однако Швед не смог реализовать выход один на один.
Ничья – 1:1 и расклады таковы: чтобы остаться в первой шестерке "Мариуполю" предстоит ждать результата завтрашнего матча. Приазовцам нужно, чтобы "Арсенал" отобрал очки у "Ворсклы". Иначе полтавчане будут бороться за еврокубки, а "Мариуполь" – за выживание.
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