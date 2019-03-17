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Сегодня, 19:28
"Мариуполь" теряет очки и будет надеяться на помощь "Арсенала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e83/b06/5c8e83b068f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e83/b06/5c8e83b068f46.jpg Новости Приазовцы сыграли вничью с "Карпатами" и не смогли себе гарантировать место в ТОП-6
Львовяне тормознули "Мариуполь"
Львовяне тормознули "Мариуполь"

"Мариуполь" теряет очки и будет надеяться на помощь "Арсенала"

Приазовцы сыграли вничью с "Карпатами" и не смогли себе гарантировать место в ТОП-6

Сегодня во Львове состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу. Встречались "Карпаты" и "Мариуполь". Если для первых игра турнирного значения не имела, то "горожане" сохраняют шансы пробиться в ТОП-6.

Гостям удался быстрый гол. На 9-й минуте Зубков эффектно по дуге пробил точно в угол. "Карпаты" смогли отыграться до перерыва. Понде замкнул передачу Мякушко на 32-й минуте. Во втором тайме команды обменивались атаками, но ближе к голу были хозяева. Однако Швед не смог реализовать выход один на один.

Ничья – 1:1 и расклады таковы: чтобы остаться в первой шестерке "Мариуполю" предстоит ждать результата завтрашнего матча. Приазовцам нужно, чтобы "Арсенал" отобрал очки у "Ворсклы". Иначе полтавчане будут бороться за еврокубки, а "Мариуполь" – за выживание. 

Напомним, что сегодня состоится еще один поединок 22 тура Премьер-лиги. Где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо". Кстати, накануне матча донецкий клуб выступил с заявлением, в котором говорилось, что ошибки судей не позволили "Олимпику" попасть в первую шестерку. Клуб даже привел примеры вины арбитров.
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Источник: Сегодня|Спорт
футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Карпаты Львов
 
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