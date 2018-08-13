"Мариуполь" усилился финалистом Лиги Европы

Ранее Федорчук вымтупал в "Динамо" и "Днепре", а последние полгода провел в Латвии

"Мариуполь" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Валерием Федорчуком. Контракт заключен до конца сезона. Валерий будет выступать за "Мариуполь" под 25-м номером. В октябре прошлого года Федорчук разорвал контракт с "Вересом" из Ровного, а за полгода до этого – с киевским "Динамо".

Валерий Федорчук родился 5-го октября 1988 г. в Нетешине (Хмельницкая область). Воспитанник – ДЮСШ "Свитанок" (Винница). Рост – 178 см, вес – 70 кг. Полузащитник выступал за ФК "Львов" (2007-10, 73 матча, 13 голов), "Днепр" (2010-15, 29 игр, 1 гол), "Кривбасс" (2010-13, 57 игр, 4 гола), "Карпаты" (2013-14, 25 игры, 2 гола), "Волынь" (2014, 11 игр), "Динамо" (2016-17, 8 игр, 1 гол), "Верес" (2017, 9 игр, 1 гол), ФК "Рига" (2018, 7 игр, 1). Всего в Премьер-лиге 167 игр, 12 голов.

В составе "Днепра" Федорчук стал финалистом Лиги Европы. Обладатель Суперкубка Украины в составе "Динамо". За молодежную сборную Украины Валерий провел 17 игр и забил 1.

В ближайший четверг "Мариуполь" проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против французского "Бордо". В первом матче в Одессе азовцы уступили "Бордо" со счетом 1:3. Правда, принять участие в этом поединке Федорчук не сможет, так как не был заявлен на еврокубки.