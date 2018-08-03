Маркевич: "Шахтер" будет больше атаковать, а "Динамо" – играть на контратаках"

"Горняки" захотят реабилитироваться за поражение в матче за Суперкубок Украины

Своими ожиданиями от центрального матча 3-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтеров" в Киеве поделился председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич. Напомним, второе "украинское классико" в сезоне состоится сегодня в НСК "Олимпийский". "Динамо" – "Шахтер" смотреть на нашем сайте можно в виде текстового онлайна.

"Да, это хорошая игра, как раз вовремя, так как первые две игры были не совсем добротные: очень с натяжкой команда ("Динамо" – прим.) играла. Но, наверное, тренерский штаб готовит команду под игру с "Шахтером" и под Лигу чемпионов. Я думаю, это, наверное, две основные игры для киевского "Динамо".

Учитывая, что игра пройдет в Киеве, конечно, "Динамо" постарается победить – дома родные стены помогают. С другой стороны, "Шахтер" довольно неудачно играет против "Динамо", поэтому, наверное, захочет реабилитироваться.

"Шахтер" будет больше атаковать, а "Динамо" – играть на контратаках. Киевлянам этот "рецепт" помогает в матчах с "горняками". Не думаю, что что-то будет кардинально изменено", – считает Маркевич.

На данный момент в кассах "Олимпийского" осталось всего 20 тысяч билетов, при том, что главная арена страны вмещает 70 050 зрителей. Добавим, что самый дешевый пропуск на матч "Динамо" – "Шахтер" стоит 50 гривен, а самый дорогой – 450 грн.

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