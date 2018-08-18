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"Шахтер" всухую обыграл "Львов" на выезде https://www.segodnya.ua/img/article/11638/99_main.1534608006.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11638/99_tn.1534608006.jpg Новости Голы Марлоса и Болбата принесли "Шахтеру" победу во Львове
&quot;Львов&quot; - &quot;Шахтер&quot; - 0:2. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
"Львов" - "Шахтер" - 0:2. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" всухую обыграл "Львов" на выезде

Голы Марлоса и Болбата принесли "Шахтеру" победу во Львове

В пятом туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Львов". Поединок прошел в субботу во Львове на стадионе "Украина" и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Паулу Фонсеки. Этот матч стал первым для Юрия Бакалова в ранге главного тренера ФК "Львов": на этом посту он сменил бразильца Жилмара, у которого не оказалось необходимой тренерской лицензии на работу в высшем дивизионе чемпионата Украины.

"Горняки" открыли счет в середине первого тайма, когда после комбинации с участием Тайсона, Мораеса и Марлоса последний технично перебросил вратаря "Александрии". Второй гол в концовке встречи провел Сергей Болбат, который удачно сыграл на добивании.

"Шахтер" после пяти туров набрал 12 очков, у "Львова" осталось 4 очка. В шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" 24 августа сыграет с "Олимпиком", а "Львов" 26 августа отправится в Мариуполь.

"Львов" – "Шахтер" – 0:2 (0:1)
Гол: Марлос (21), Сергей Болбат (90)
Желтые карточки: Каленчук (24) – Алан Патрик (47)

Позже в субботу пройдет матч лидеров нынешнего сезона. Поединок начнется в 19:30, смотреть онлайн "Динамо" – "Александрия" можно на канале "2+2"

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Львов
 
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