Мировая в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Олимпик" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/382/bc8/5cb382bc87c3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/382/bc8/5cb382bc87c3f.jpg 2019-04-14T21:58:11+03:00 Новости Голы Танчика и Дегтярева принесли командам по одному очку

Матч команд второй шестерки УПЛ между одесским "Черноморцем" и донецким "Олимпиком" в 24-м туре завершился вничью – 1:1. Потеря очков дорого стоила "морякам", который опустились на последнее место в турнирной таблице и рискуют вылететь в Первую лигу. "Олимпик" также находится в зоне риска и может играть переходные поединки за право остаться в высшем дивизионе Украины.

"Черноморец" – "Олимпик" – 1:1

Голы: Танчик (62) - Дегтярев (40)



"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Аржанов, Танчик, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Вильямссон, Чорний (Павлов, 77).



"Олимпик": Крынский, Гришко, Снурницын, Гай, Вантух (Цымбалюк, 69), Политыло (Кольцов, 57), Е. Пасич, Ксенз, Кравчук, Диейе (Валеев, 80), Дегтярев



Предупреждения: Вильямссон (3)

Обзор матча "Черноморец" – "Олимпик"

Напомним, вчера киевское "Динамо" полурезервным составом обыграло "Мариуполь" на выезде. У киевлян традиционно забил Виктор Цыганков, а во втором тайме средний возраст команды Александра Хацкевича не достигал даже 22 лет.

А "Шахтер" без своих лидером Марлоса и Мораеса легко разобрался с "Зарей". Команда Паулу Фонсеки отгрузила принципиальному сопернику три безответных мяча.