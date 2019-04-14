Мировая в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Олимпик"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/382/bc8/5cb382bc87c3f.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/382/bc8/5cb382bc87c3f.jpg2019-04-14T21:58:11+03:00Новости
Голы Танчика и Дегтярева принесли командам по одному очку
Матч в Одессе завершился ничьей
Мировая в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Олимпик"
Голы Танчика и Дегтярева принесли командам по одному очку
Матч команд второй шестерки УПЛ между одесским "Черноморцем" и донецким "Олимпиком" в 24-м туре завершился вничью – 1:1. Потеря очков дорого стоила "морякам", который опустились на последнее место в турнирной таблице и рискуют вылететь в Первую лигу. "Олимпик" также находится в зоне риска и может играть переходные поединки за право остаться в высшем дивизионе Украины.
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