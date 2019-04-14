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Мировая в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Олимпик" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/382/bc8/5cb382bc87c3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/382/bc8/5cb382bc87c3f.jpg Новости Голы Танчика и Дегтярева принесли командам по одному очку
Матч в Одессе завершился ничьей
Матч в Одессе завершился ничьей

Мировая в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Олимпик"

Голы Танчика и Дегтярева принесли командам по одному очку

Матч команд второй шестерки УПЛ между одесским "Черноморцем" и донецким "Олимпиком" в 24-м туре завершился вничью – 1:1. Потеря очков дорого стоила "морякам", который опустились на последнее место в турнирной таблице и рискуют вылететь в Первую лигу. "Олимпик" также находится в зоне риска и может играть переходные поединки за право остаться в высшем дивизионе Украины.

"Черноморец" – "Олимпик" – 1:1
Голы: Танчик (62) - Дегтярев (40)
 
"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Аржанов, Танчик, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Вильямссон, Чорний (Павлов, 77).

"Олимпик": Крынский, Гришко, Снурницын, Гай, Вантух (Цымбалюк, 69), Политыло (Кольцов, 57), Е. Пасич, Ксенз, Кравчук, Диейе (Валеев, 80), Дегтярев

Предупреждения: Вильямссон (3)

Обзор матча "Черноморец" – "Олимпик"

Напомним, вчера киевское "Динамо" полурезервным составом обыграло "Мариуполь" на выезде. У киевлян традиционно забил Виктор Цыганков, а во втором тайме средний возраст команды Александра Хацкевича не достигал даже 22 лет.

А "Шахтер" без своих лидером Марлоса и Мораеса легко разобрался с "Зарей". Команда Паулу Фонсеки отгрузила принципиальному сопернику три безответных мяча.
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Олимпик Донецк
 
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