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Сегодня, 13:41  Версия для печати  Отправить другу
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На суперматч "Динамо" – "Шахтер" осталось всего 20 тысяч билетов https://www.segodnya.ua/img/article/11597/43_main.1533292911.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11597/43_tn.1533292911.jpg Новости "Украинское классико" вызвал ажиотаж среди болельщиков, несмотря на рабочий день
Фото &quot;Сегодня&quot;
Фото "Сегодня"

На суперматч "Динамо" – "Шахтер" осталось всего 20 тысяч билетов

"Украинское классико" вызвал ажиотаж среди болельщиков, несмотря на рабочий день

Сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 3-го тура чемпионата Украины: "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Несмотря на то, что поединок пройдет в пятницу "украинское классико" вызвало ажиотаж среди болельщиков. Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Все об "украинском классико": Хацкевич чаще побеждал "Шахтер", Фонсека еще не проигрывал "Динамо" на его "Олимпийском"

Так, на данный момент в кассах "Олимпийского" осталось всего 20 тысяч билетов, при том, что главная арена страны вмещает 70 050 зрителей. Добавим, что самый дешевый пропуск на матч "Динамо" – "Шахтер" стоит 50 гривен, а самый дорогой – 450 грн.

Сегодня утром сообщалось, что было продано более 40 тысяч билетов, а к вечеру прогнозировалось увеличение ажиотажа.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.

Также мы писали, что основной защитник "Шахтера" восстановился после травмы и может сыграть с "Динамо". Сергей Кривцов готовится к пятничному матчу в общей группе.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, нск олимпийский, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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