На суперматч "Динамо" – "Шахтер" осталось всего 20 тысяч билетов

"Украинское классико" вызвал ажиотаж среди болельщиков, несмотря на рабочий день

Сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 3-го тура чемпионата Украины: "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Несмотря на то, что поединок пройдет в пятницу "украинское классико" вызвало ажиотаж среди болельщиков. Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

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Так, на данный момент в кассах "Олимпийского" осталось всего 20 тысяч билетов, при том, что главная арена страны вмещает 70 050 зрителей. Добавим, что самый дешевый пропуск на матч "Динамо" – "Шахтер" стоит 50 гривен, а самый дорогой – 450 грн.

Сегодня утром сообщалось, что было продано более 40 тысяч билетов, а к вечеру прогнозировалось увеличение ажиотажа.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.