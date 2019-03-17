На втором этапе УПЛ "Львов" будет бороться за еврокубки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e7e/9a8/5c8e7e9a83219.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e7e/9a8/5c8e7e9a83219.jpg 2019-03-17T19:06:41+02:00 Новости "Горожане" в гостях обыграли "Десну" и гарантировали себе место в первой шестерке

Сегодня в Чернигове прошел, наверное, самый интригующий матч 22 тура чемпионата Украины по футболу. Встречались местная "Десна" и ФК "Львов". Дело в том, что обе команды боролись за попадание в первую шестерку. И каждой нужна была победа.

Первая половина встречи прошла в атаках гостей, а "Десна" уповала на контратаки. Но ни те, ни другие ничего сверхопасного до перерыва так и не создали. Пара навесов, блокированные и не точные удары не считаются.

А в начале второго тайма "Львову" удался быстрый гол. Прошла передача на Педро, который с острого угла пробил мимо голкипера. Шла 58-я минута матча. Времени, чтобы отыграться было предостаточно, а вот моментов мало. Запомнился разве что удар Сергийчука с пределов штрафной, да и запоротый тем же Сергийчуком выход два в один.

Победа "Львова" – 1:0, которая выводит команду в ТОП-6, где на втором этапе будут разыграны медали и места в еврокубках. "Десна" же будет бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Напомним, что сегодня состоится еще один поединок 22 тура Премьер-лиги. Где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо". Кстати, накануне матча донецкий клуб выступил с заявлением, в котором говорилось, что ошибки судей не позволили "Олимпику" попасть в первую шестерку. Клуб даже привел примеры вины арбитров.