На втором этапе УПЛ "Львов" будет бороться за еврокубки//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e7e/9a8/5c8e7e9a83219.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e7e/9a8/5c8e7e9a83219.jpg2019-03-17T19:06:41+02:00Новости
"Горожане" в гостях обыграли "Десну" и гарантировали себе место в первой шестерке
На втором этапе УПЛ "Львов" будет бороться за еврокубки
"Горожане" в гостях обыграли "Десну" и гарантировали себе место в первой шестерке
Сегодня в Чернигове прошел, наверное, самый интригующий матч 22 тура чемпионата Украины по футболу. Встречались местная "Десна" и ФК "Львов". Дело в том, что обе команды боролись за попадание в первую шестерку. И каждой нужна была победа.
Первая половина встречи прошла в атаках гостей, а "Десна" уповала на контратаки. Но ни те, ни другие ничего сверхопасного до перерыва так и не создали. Пара навесов, блокированные и не точные удары не считаются.
А в начале второго тайма "Львову" удался быстрый гол. Прошла передача на Педро, который с острого угла пробил мимо голкипера. Шла 58-я минута матча. Времени, чтобы отыграться было предостаточно, а вот моментов мало. Запомнился разве что удар Сергийчука с пределов штрафной, да и запоротый тем же Сергийчуком выход два в один.
Победа "Львова" – 1:0, которая выводит команду в ТОП-6, где на втором этапе будут разыграны медали и места в еврокубках. "Десна" же будет бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.