Неудержимая радость: футболисты "Шахтера" облили шампанским Фонсеку

Донецкий клуб досрочно выиграл чемпионат Украины

Донецкий "Шахтер" за тур до финиша чемпионата Украины завоевал золотые медали. В чемпионском поединке "горняки" обыграли "Верес" – 1:0. После игры футболисты поблагодарили своих фанатов на трибунах, а затем в раздевалке пели песни и обливались шампанским. Но на этом празднования не закончились. Во время послематчевой пресс-конференции Паулу Фонсеки футболисты вбежали в зал и стали обливать главного тренера шампанским.

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.

Добавим, что "Шахтер" повторил свой прошлогодний результат, завоевав ранее и Кубок Украины. В финале турнира, который состоялся 9 мая в Днепре, "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0). "Золотой дубль" "Шахтеру" удавалось делать в 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 и теперь в 2018 году.

После игры президент клуба Ринат Ахметов поздравил всех с чемпионством: "Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй "золотой дубль" подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы – гордость "Шахтера"! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам – большой и дружной семье клуба "Шахтер".

И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам "Шахтера". Сегодня каждый из вас – чемпион. Спасибо за то, что верите в "Шахтер". Спасибо за вашу поддержку и любовь. Мы играем и побеждаем для вас!"