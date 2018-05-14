  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 10:49  Версия для печати  Отправить другу
×
Неудержимая радость: футболисты "Шахтера" облили шампанским Фонсеку https://www.segodnya.ua/img/article/11380/9_main.1526284155.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11380/9_tn.1526284155.jpg Новости Донецкий клуб досрочно выиграл чемпионат Украины

Неудержимая радость: футболисты "Шахтера" облили шампанским Фонсеку

Донецкий клуб досрочно выиграл чемпионат Украины

Донецкий "Шахтер" за тур до финиша чемпионата Украины завоевал золотые медали. В чемпионском поединке "горняки" обыграли "Верес" – 1:0. После игры футболисты поблагодарили своих фанатов на трибунах, а затем в раздевалке пели песни и обливались шампанским. Но на этом празднования не закончились. Во время послематчевой пресс-конференции Паулу Фонсеки футболисты вбежали в зал и стали обливать главного тренера шампанским.

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.

Добавим, что "Шахтер" повторил свой прошлогодний результат, завоевав ранее и Кубок Украины. В финале турнира, который состоялся 9 мая в Днепре, "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0). "Золотой дубль" "Шахтеру" удавалось делать в 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 и теперь в 2018 году.

После игры президент клуба Ринат Ахметов поздравил всех с чемпионством: "Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй "золотой дубль" подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы – гордость "Шахтера"! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам – большой и дружной семье клуба "Шахтер".

И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам "Шахтера". Сегодня каждый из вас – чемпион. Спасибо за то, что верите в "Шахтер". Спасибо за вашу поддержку и любовь. Мы играем и побеждаем для вас!"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"