Невероятный камбэк "Динамо": киевляне обыграли "Зарю", уступая с разницей в два мяча//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ee/baf/5ca4eebaf1d71.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ee/baf/5ca4eebaf1d71.jpg2019-04-03T20:36:04+03:00Новости
Киевляне добыли тяжелую победу и сохранили интригу в чемпионате Украины
Героем встречи стал Цыганков
Невероятный камбэк "Динамо": киевляне обыграли "Зарю", уступая с разницей в два мяча
Киевляне добыли тяжелую победу и сохранили интригу в чемпионате Украины
Первый тайм более активно провели луганчане. И были вознаграждены голом. После серии отскоков и попытки Белого пробить через себя, мяч прилетел к Караваеву, который точно попал в угол.
Начало второго тайма стало кошмарным для киевлян. За шесть минут Кадар получил две желтые карточки и был удален с поля на 54-й минуте. Более того, после рокового фола защитника "Динамо" луганчане забили второй гол. Силас мощно пробил со штрафного, Бойко неудачно отбил и Белый первый успел на добивание.
Динамовцы быстро вернулись в игру, разрезной пас замкнул Буяльский. А вскоре гости сравняли счет, Цыганков блестяще пробил со штрафного.
"Динамо" прибавило и Белый на 69-й минуте заработал красную карточку за фол последней надежды, остановил убегающего один на один Гармаша.
Ну а развязка наступила на 82-й минуте, когда мяч попал в руку Чечеру. Рефери назначил пенальти и Цыганков принес победу "Динамо".
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