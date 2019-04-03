Невероятный камбэк "Динамо": киевляне обыграли "Зарю", уступая с разницей в два мяча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ee/baf/5ca4eebaf1d71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ee/baf/5ca4eebaf1d71.jpg 2019-04-03T20:36:04+03:00 Новости Киевляне добыли тяжелую победу и сохранили интригу в чемпионате Украины

Невероятным по накалу и событиям выдался сегодня поединок 23 тура чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".

Первый тайм более активно провели луганчане. И были вознаграждены голом. После серии отскоков и попытки Белого пробить через себя, мяч прилетел к Караваеву, который точно попал в угол.

Начало второго тайма стало кошмарным для киевлян. За шесть минут Кадар получил две желтые карточки и был удален с поля на 54-й минуте. Более того, после рокового фола защитника "Динамо" луганчане забили второй гол. Силас мощно пробил со штрафного, Бойко неудачно отбил и Белый первый успел на добивание.

Динамовцы быстро вернулись в игру, разрезной пас замкнул Буяльский. А вскоре гости сравняли счет, Цыганков блестяще пробил со штрафного.

"Динамо" прибавило и Белый на 69-й минуте заработал красную карточку за фол последней надежды, остановил убегающего один на один Гармаша.

Ну а развязка наступила на 82-й минуте, когда мяч попал в руку Чечеру. Рефери назначил пенальти и Цыганков принес победу "Динамо".

"Заря" – "Динамо" – 2:3

Голы: Караваев (32), Белый (54) – Буяльский (58), Цыганков (63, 82, пен.)

Напомним, что сегодня лидер Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию". Победный гол с пенальти забил Жуниор Мораес.