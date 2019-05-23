Ничья перед концертом: обзор матча "Шахтер" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ce/5a1/7c2/5ce5a17c257c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ce/5a1/7c2/5ce5a17c257c9.jpg 2019-05-22T22:22:00+03:00 Новости Цыганков и Тете забили голы, а Шабанов и Хочолава получили по красной карточке

В среду, 22 мая, в рамках 30-м тура украинской Премьер-лиге в Харькове прошло украинское дерби - "Шахтер" принимал "Динамо". Поединок вышел боевым о чем свидетельствуют более десятка предупреждений и две желтые карточки. Хотя и назвать матч грубым нельзя. Шла равная борьба, которая завершилась ничьей – 1:1. В концовке первого тайма Цыганков реализовал пенальти, а в начале второй половины игры Тете вышел один на один и сравнял счет.

Матч не имел турнирного значения. "Шахтер" в прошлом туре досрочно стал чемпионом Украины. После финального свистка прошла церемония награждения "Шахтера", которую увенчало пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой! Трансляция концерта в честь чемпионства "Шахтера": прямое видео из Харькова!

"Шахтер" – "Динамо" – 1:1

Голы: Тете (50) – Цыганков (36, пен.)

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тете, Кайоде, Фернандо (Дентиньо, 46), Соломон (Ордец, 66).

"Динамо": Бойко, Бурда, Кендзера, Шабанов, Де Пена, Сидклей, Сидорчук, Цыганков (Шапаренко, 65), Шепелев, Андриевский, Беседин.

Предупреждения: Хочолава (20, 63), Алан Патрик (33), Фернандо (35), Тете (55), Дентиньо (77) – Цыганков (22), Шепелев (31), Шабанов (41, 45), Андриевский (83), Шапаренко (86), Сидклей (88).

Удаления: Хочолава (63) – Шабанов (45)

Обзор первого тайма:

Обзор второго тайма: