Ничья перед концертом: обзор матча "Шахтер" – "Динамо"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ce/5a1/7c2/5ce5a17c257c9.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ce/5a1/7c2/5ce5a17c257c9.jpg2019-05-22T22:22:00+03:00Новости
Цыганков и Тете забили голы, а Шабанов и Хочолава получили по красной карточке
Ничья в Харькове
Ничья перед концертом: обзор матча "Шахтер" – "Динамо"
Цыганков и Тете забили голы, а Шабанов и Хочолава получили по красной карточке
В среду, 22 мая, в рамках 30-м тура украинской Премьер-лиге в Харькове прошло украинское дерби - "Шахтер" принимал "Динамо". Поединок вышел боевым о чем свидетельствуют более десятка предупреждений и две желтые карточки. Хотя и назвать матч грубым нельзя. Шла равная борьба, которая завершилась ничьей – 1:1. В концовке первого тайма Цыганков реализовал пенальти, а в начале второй половины игры Тете вышел один на один и сравнял счет.
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