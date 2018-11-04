Николай Матвиенко: "Слишком долго не могли обыграть "Динамо" в чемпионате"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины поделился эмоциями после победы над киевлянами

Матч 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" в Харькове никого не оставил равнодушным. Обе команды выглядели уверенно, искали пути к чужим воротам и не реализовывали моменты. Первый тайм выиграло "Динамо", второй остался за "Шахтером", которому удалось поставить жирную точку в поединке на 95-й минуте.

После финального свистка защитник Николай Матвиенко, которого Паулу Фонсека выпустил на замену практически сразу после начала второго тайма вместо Ярослава Ракицкого, поделился эмоциями от победы с телеканалом "Футбол 1".

"Конечно, эмоции положительные, ведь мы добыли победу, – заявил защитник сборной Украины. – Плюс ко всему – слишком долго не могли обыграть "Динамо" в рамках чемпионата, этот факт лишь добавляет эмоций. Рады, что выиграли. Продолжаем лидировать с большим отрывом".

Любопытно, что неожиданная для болельщиков замена Ярослава Ракицкого на 59-й минуте может иметь совершенно ясное объяснение.

Ранее Виктор Коваленко поделился своим мнением о победе над "Динамо" в 14 туре чемпионата Украины и своем голе в ворота киевлян.

Победный гол Коваленко также прокомментировал главный тренер сборной Украины. "Для Коваленко это очень важный гол, который придаст ему уверенности. У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он получал больше игровой практики", – сказал Андрей Шевченко.



