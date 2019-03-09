Ноль голов и два удаления: обзор матча "Ворскла" – "Десна" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3ff/c48/5c83ffc480107.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3ff/c48/5c83ffc480107.jpg 2019-03-09T20:02:56+02:00 Новости Команды сыграли вничью в 21-м туре украинской Премьер-лиги

Сегодня в Полтаве состоялся матч 21-го тура первого этапа чемпионата Украины по футболу между местной "Ворсклой" и черниговской "Десной". Поединок завершился вничью – 0:0. А хозяева доигрывали встречу и вовсе вдевятером. В концовке поединка за два предупреждения были удалены с поля Кане и Чижов.

Теперь в последнем туре "Десна" сыграет дома со "Львовом", а "Ворскла" поедет в гости к "Арсеналу".

Обзор матча "Ворскла" – "Десна":

"Ворскла" – "Десна" – 0:0



"Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Кане, Чижов, Габелок, Шарпар, Сапай, Ребенок (Карека, 71), Мысык (Артур Батиста, 57), Кобахидзе (Шехич, 41), Коломоец.



"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Богданов, Огиря, Мостовой, Картушов (Козак, 77), Волков, (Старенький, 88), Сергийчук (Безбородько, 60), Филиппов.



Предупреждения: Кане (20), Гиоргадзе (32), Чижов (39), Габелок (60) – Мостовой (25), Безбородько (71), Филиппов (72), Волков (87).



Удаления: Кане (83, второе предупреждение), Чижов (90+3, второе предупреждение).

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