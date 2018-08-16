Новым тренером "Карпат" стал бывший помощник Моуринью

В качестве главного тренера Мораиш ранее работал в Саудовской Аравии, Греции, Турции и Англии

Новым главным тренером "Карпат" стал известный португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш – многолетний ассистент Жозе Моуринью. Вместе с ним, Жозе Мораиш работал в "Порто", "Интере", "Реале" и "Челси", где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов. Ранее мы сообщали, что "Карпаты" уволили Олега Бойчишина.

Жозе Мораиш родился 27 июля 1965 года. В течение игровой карьеры он выступал за "Униан Лейрия", "Атлетику" из Порто и "Пенафиел".

Тренерскую деятельность новый коуч "Карпат" начал с молодежкой "Бенфики". В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с "Аль-Шабаб" (Саудовская Аравия), турецким "Антальяспор", греческим АЕК и английским "Барнсли".

Информация о тренерский штабе нового руководителя "Карпат" будет озвучена позже.

После четырех туров стартовавшего чемпионата Украины "Карпаты" набрали только четыре балла и занимают восьмое место в турнирной таблице. Львовяне одержали только одну победу – над "Черноморцем" (1:0), сыграли вничью с "Олимпиком" (2:2) и проиграли "Александрии" (0:2) и "Заре" (0:1)

Напомним, вчера стало известно, что бразильский наставник Жилмар был уволен из ФК "Львов" из-за отсутствия тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги.

Интересно, что на днях сам Жилмар рассказал нам, что занимается документами на получение украинского гражданства. Также главный тренер "Львова" рассказал об амбициозных планах на сезон, о том, как ел собак, о связи с Неймаром, что его удивило после возвращения в Украину.