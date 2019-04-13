Обескровленное "Динамо" вырвало победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/1dc/43d/5cb1dc43d16a2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/1dc/43d/5cb1dc43d16a2.png 2019-04-13T15:56:20+03:00 Новости Киевляне полурезервным составом одолели четвертую команду Премьер-лиги

Киевское "Динамо" в стартовом матче 24-го тура чемпионата Украины одержало минимальную гостевую победу над "Мариуполем". Победный гол на свой счет записал капитан киевлян Виктор Цыганков, замкнувший на дальней штанге верховую передачу от Виталия Миколенко.

В этом матче Александр Хацкевич не смог рассчитывать на целый ряд ключевых исполнителей: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Томаш Кендзера порпускали матч из-за перебора желтых карточек, а Тамаш Кадар и Денис Гармаш отбывают дисквалификации за удаления. Кстати, Гармаш дисквалифицирован на четыре матча за удаление в Кубке Украины. Также в лазарете команды по-прежнему остаются Артем Беседин, Фран Соль, Миккель Дуэлунд и Иосип Пиварич.

В этой ситуации наставник киевлян вынужден был прибегнуть к помощи игроков дублирующего состава. Так, с первых минут на поле появился 20-летний Денис Попов, а после перерыва в игру вступили 18-летние Георгий Цитаишвили и Евгений Исаенко.

"Мариуполь" – "Динамо" – 0:1

Гол: Цыганков (73)

"Мариуполь": Худжамов, Демири, Яворский, Чоботенко, Полегенько, Пихаленок (Федорчук, 64), Игнатенко, Зубков, Мишнев, Горбунов (Вакула, 58), Борячук (Сикан, 79).

"Динамо": Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей (Цитаишвили, 46), Попов, Шепелев, Сидорчук (Исаенко, 70), Цыганков, Вербич, Андриевский, Миколенко.

Предупреждения: Игнатенко (16), Демири (26), Андриевский (45), Шепелев (71), Бурда (86), Попов (86).