Обескровленное "Динамо" вырвало победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/1dc/43d/5cb1dc43d16a2.png//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/1dc/43d/5cb1dc43d16a2.png2019-04-13T15:56:20+03:00Новости
Киевляне полурезервным составом одолели четвертую команду Премьер-лиги
Обескровленное "Динамо" вырвало победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины
Киевляне полурезервным составом одолели четвертую команду Премьер-лиги
Киевское "Динамо" в стартовом матче 24-го тура чемпионата Украины одержало минимальную гостевую победу над "Мариуполем". Победный гол на свой счет записал капитан киевлян Виктор Цыганков, замкнувший на дальней штанге верховую передачу от Виталия Миколенко.
В этом матче Александр Хацкевич не смог рассчитывать на целый ряд ключевых исполнителей: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Томаш Кендзера порпускали матч из-за перебора желтых карточек, а Тамаш Кадар и Денис Гармаш отбывают дисквалификации за удаления. Кстати, Гармаш дисквалифицирован на четыре матча за удаление в Кубке Украины. Также в лазарете команды по-прежнему остаются Артем Беседин, Фран Соль, Миккель Дуэлунд и Иосип Пиварич.
В этой ситуации наставник киевлян вынужден был прибегнуть к помощи игроков дублирующего состава. Так, с первых минут на поле появился 20-летний Денис Попов, а после перерыва в игру вступили 18-летние Георгий Цитаишвили и Евгений Исаенко.
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