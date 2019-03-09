  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 22:29
Обзор безголевого матча УПЛ "Львов" – "Заря" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/421/f2a/5c8421f2a9668.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/421/f2a/5c8421f2a9668.jpg Новости Хозяева поля в меньшинстве сумели выстоять ничью в поединке чемпионата Украины
Обзор безголевого матча УПЛ "Львов" - "Заря"

Обзор безголевого матча УПЛ "Львов" – "Заря"

Хозяева поля в меньшинстве сумели выстоять ничью в поединке чемпионата Украины

В субботу, 9 марта, в 27-м туре чемпионата Украины по футболу на стадионе Украина сошлись "Львов" и "Заря". Поединок завершился безголевой ничьей – 0:0. Надо сказать, что хозяева доигрывали встречу в меньшинстве, на 79-й минуте за два "горчичника" поле покинул Парамонов. Тем не менее, "Львов" сохраняет шансы попасть в ТОП-6, "Заря" же сегодня забронировала себе там место.

"Львов" – "Заря" – 0:0

"Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов, Мартан, Липе Велозо (Жонатан Лима, 81), Бруно, Сабино, Педро Витор, Пернамбуко (Висенте, 67).

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Хомченовский (Кабаев, 63), Арвеладзе, Силас, Михайличенко, Громов (Асеведо Леонардо, 85), Караваев, Будковский.

Предупреждения: Педро Витор (33), Парамонов (64) - Тымчик (13), Михайличенко (28), Громов (29), Вернидуб (66), Арвеладзе (74), Литвин (76).

Удаления: Парамонов (79, второе предупреждение).

Интересно, что сегодня еще два матча чемпионата Украины завершились нулевой ничьей: "Мариуполь" – "Черноморец" и "Ворскла" – "Десна".

Обзор матча "Львов" – "Заря":
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Заря Луганск, ФК Львов
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"