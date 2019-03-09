Обзор безголевого матча УПЛ "Львов" – "Заря" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/421/f2a/5c8421f2a9668.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/421/f2a/5c8421f2a9668.jpg 2019-03-09T22:29:07+02:00 Новости Хозяева поля в меньшинстве сумели выстоять ничью в поединке чемпионата Украины

В субботу, 9 марта, в 27-м туре чемпионата Украины по футболу на стадионе Украина сошлись "Львов" и "Заря". Поединок завершился безголевой ничьей – 0:0. Надо сказать, что хозяева доигрывали встречу в меньшинстве, на 79-й минуте за два "горчичника" поле покинул Парамонов. Тем не менее, "Львов" сохраняет шансы попасть в ТОП-6, "Заря" же сегодня забронировала себе там место.

"Львов" – "Заря" – 0:0



"Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов, Мартан, Липе Велозо (Жонатан Лима, 81), Бруно, Сабино, Педро Витор, Пернамбуко (Висенте, 67).



"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Хомченовский (Кабаев, 63), Арвеладзе, Силас, Михайличенко, Громов (Асеведо Леонардо, 85), Караваев, Будковский.



Предупреждения: Педро Витор (33), Парамонов (64) - Тымчик (13), Михайличенко (28), Громов (29), Вернидуб (66), Арвеладзе (74), Литвин (76).



Удаления: Парамонов (79, второе предупреждение).

Интересно, что сегодня еще два матча чемпионата Украины завершились нулевой ничьей: "Мариуполь" – "Черноморец" и "Ворскла" – "Десна".

Обзор матча "Львов" – "Заря":