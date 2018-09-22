Обзор матча "Арсенал" – "Олимпик" – 1:3

"Канониры" остаются худшей командой Премьер-лиги

В субботу, 22 сентября, в поединке девятого тура чемпионата Украины по футболу киевский "Арсенал" на своем поле проиграл донецкому "Олимпику" – 1:3. И при этом, дончане не забили еще и пенальти во втором тайме. Вакуленко попал в перекладину.

"Арсенал" – "Олимпик" – 1:3

Голы: Гринь (58) – Вакуленко (16), Гришко (64), Дегтярев (82)

"Арсенал": Будюк, Майданевич, Пирис, Дубинчак (Осман, 86), Карась, Евтоски, Домбровский, Лола (Бушман, 79), Ориховский (Семенюк, 77), Алексеев, Гринь.

"Олимпик": Махновский, Гришко, Кравченко, Г. Пасич (Дегтярев, 46), Вакуленко, Зубейко, Кольцов, Ксенз, Е. Пасич, Балашов (Трояновский, 87), Максим Тейшейра (Сондей, 86).

Предупреждения: Пирис (19), Дубинчак (46), Майданевич (80), Гринь (88) – Зубейко (28), Дегтярев (54).

Напомним, что "Мариуполь" минимально обыграл вторую команду Премьер-лиги "Александрию". Победный гол забил Фомин.

А львовской дерби завершилось ничьей: "Львов" – "Карпаты" – 1:1.

Гранды украинского футбола свои поединки 9 тура проведут в воскресенье. "Шахтер" примет "Черноморец", а "Динамо" встретится с "Десной". Оба поединка начнутся в 17:00.