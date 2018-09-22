Обзор матча "Арсенал" – "Олимпик" – 1:3

|Сегодня, 22:39
|
"Канониры" остаются худшей командой Премьер-лиги
В субботу, 22 сентября, в поединке девятого тура чемпионата Украины по футболу киевский "Арсенал" на своем поле проиграл донецкому "Олимпику" – 1:3. И при этом, дончане не забили еще и пенальти во втором тайме. Вакуленко попал в перекладину.
"Арсенал" – "Олимпик" – 1:3
Голы: Гринь (58) – Вакуленко (16), Гришко (64), Дегтярев (82)
"Арсенал": Будюк, Майданевич, Пирис, Дубинчак (Осман, 86), Карась, Евтоски, Домбровский, Лола (Бушман, 79), Ориховский (Семенюк, 77), Алексеев, Гринь.
"Олимпик": Махновский, Гришко, Кравченко, Г. Пасич (Дегтярев, 46), Вакуленко, Зубейко, Кольцов, Ксенз, Е. Пасич, Балашов (Трояновский, 87), Максим Тейшейра (Сондей, 86).
Предупреждения: Пирис (19), Дубинчак (46), Майданевич (80), Гринь (88) – Зубейко (28), Дегтярев (54).
Напомним, что "Мариуполь" минимально обыграл вторую команду Премьер-лиги "Александрию". Победный гол забил Фомин.
А львовской дерби завершилось ничьей: "Львов" – "Карпаты" – 1:1.
Гранды украинского футбола свои поединки 9 тура проведут в воскресенье. "Шахтер" примет "Черноморец", а "Динамо" встретится с "Десной". Оба поединка начнутся в 17:00.