Обзор матча "Арсенал" – "Заря" – 0:5

Команды сыграли самый результативный поединок тура

В воскресенье, 2 сентября, в Киеве прошел матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу, в котором столичный "Арсенал" принимал луганскую "Зарю". "Канониры" не смогли дать бой рассерженной неудачей в Лиге Европы "Заре". Луганчане покуражились на поле, забив пять мячей. Дубль на счету Хомченовского.

Этот поединок стал самым результативным в седьмом туре Премьер-лиги.

"Арсенал" – "Заря" – 0:5

Голы: Караваев (5), Хомченовский (13), Ратан Рафаэль (43), Леднев (51), Хомченовский (68)

"Арсенал": Ситало, Сагуткин (Даценко, 70), Дубинчак, Карась, Майданевич, Бушман, Домбровский (Евтоски, 59), Лола, Ориховский, Алексеев (Доронин, 59), Гринь.

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Леднев, Прийма (Казаков, 57), Тымчик, Сваток, Хомченовский, Харатин, Михайличенко, Караваев (Гордиенко, 64), Ратан Рафаэль (Леонардо, 69).

Предупреждения: Ориховский (63).

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" дома проиграла львовским "Карпатам" – 0:2.