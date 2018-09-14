Обзор матча "Десна" – "Арсенал" – 1:0

Победный гол забил Артем Фаворов

В пятницу, 14 сентября, стартовал 8 тур чемпионата Украины по футболу. Черниговская "Десна" добыла первую победу в сезоне на своем поле. Минимально "Десна" обыграла киевский "Арсенал", а победный гол в дебюте встречи забил Артем Фаворов.

"Десна" – "Арсенал" – 1:0

Гол: А. Фаворов (8)

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Братков, Ермаков, Банасевич (Старенький, 73), Огиря, Мостовой, Картушов, А. Фаворов, Безбородько (Коберидзе, 64), Филиппов (Волков, 90+2).

"Арсенал": Будюк, Майданевич, Карась, Дубинчак, Евтоски (Кертис, 61), Даценко, Янаков, (Лола, 46), Домбровский, Бушман (Семенюк, 46), Алексеев, Гринь.

Предупреждения: Филиппов (46), Волков (90+4) – Даценко (68).

Напомним, что в этом туре нас ждут два суперматча чемпионата Украины. В одном сойдутся первая и вторая команды нынешнего первенства, в другом – третья и четвертая. В субботу "Александрия" принимает "Шахтер", а в воскресенье "Заря" играет с "Динамо".

Полная таблица чемпионата Украины с результатами всех сыгранных матчей доступна на нашем сайте в соответствующем разделе.