Обзор матча "Динамо" – "Карпаты" – 0:2

Марьян Швед отметился дублем в матче

В воскресенье, 2 сентября, в поединке седьмого тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" встречалось на "Олимпийском" с львовскими "Карпатами". Поединок завершился победой гостей со счетом – 2:0. В первом тайме дубль оформил Марьян Швед.

Надо сказать, что гости почти весь второй тайм играли в меньшинстве, после того как после за две желтые карточки покинул Мегремич.

Это первом поражение "Динамо" в нынешнем чемпионате Украины, а для "Карпат" – вторая победа в турнире.

"Динамо" – "Карпаты" – 0:2



Голы: Швед (17, 45+1)



"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Пиварич (Сидклей, 25), Буяльский, Вербич, Цыганков, Че Че (Калитвинцев, 70), Супряга (Русин, 46), Шапаренко.

"Карпаты": Кучинский, Ковтун, Лебеденко, Мегремич, Мирошниченко, Мякушко, Ди Франко, Эрбес, Карраскаль (Бородай, 57), Швед (Клец, 67), Гуцуляк (Вербный, 76).

Предупреждения: Бурда (75), Калитвинцев (86) – Мегремич (26, 55), Карраскаль (46), Гуцуляк (75), Вербный (81), Кучинский (88)



Удаления: Мегремич, 55 (второе предупреждение)