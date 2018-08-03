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Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11598/71_main.1533320999.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11598/71_tn.1533320999.jpg Новости Киевляне выиграли поединок третьего тура Премьер-лиги
Борьба на &quot;Олимпийском&quot;. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Борьба на "Олимпийском". Фото ФК "Шахтер"

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 1:0

Киевляне выиграли поединок третьего тура Премьер-лиги

3 августа в матче третьего утра чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле обыграло донецкий "Шахтер" – 1:0. Матч не был богатым на опасные моменты, а единственный гол был забит после стандарта. Вербич откликнулся на подачу со штрафного и пробил в ближний угол, Пятов ошибся и дал мячу укатиться за линию ворот.

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Гол Беньямина Вербича

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер"


"Динамо" – "Шахтер" – 1:0

Гол: Вербич (64)

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 73), Цыганков, Вербич, Буяльский (Че Че, 84), Шепелев, (Гармаш, 63), Беседин.

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Данченко, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Фернандо, 76), Коваленко (Майкон Барберан, 89), Марлос, Алан Патрик, Тайсон (Тотовицкий, 86), Жуниор Мораес.

Предупреждения: Буяльский (57) – Хочолава (30), Исмаили (51), Степаненко (55)

Напомним, что обе команды открывали нынешний сезон в Одессе матчем за Суперкубок Украины. "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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