Обзор матча "Динамо" – "Ворскла" – 1:0

Автогол принес киевлянам победу над полтавчанами

Киевское "Динамо" стартовало с победы в новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу. На своем поле подопечные Александра Хацкевича обыграли полтавскую "Ворсклу". Единственный гол в матче был забит в первом тайме, когда после ошибки вратаря, Беседин бил по пустым воротам, а Даллку подправил мяч в сетку.

"Динамо" – "Ворскла" – 1:0

Голы: Даллку (33, авт.)



"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Цыганков, Сидорчук, Морозюк, Шабанов, Вербич, Буяльский, Шепелев (Шапаренко, 76), Беседин



"Ворскла": Шуст, Даллку, Чижов, Чеснаков, Кравченко (Габелок, 82), Кобахидзе (Кадимян, 71), Сапай, Ребенок, Пердута, Коломоец, Кулач (Мысык, 64)



Предупреждения: Морозюк (39) – Чижов (37), Кравченко (47), Кобахидзе (49), Кулач (63), Чеснаков (83), Мысык (84)

Напомним, что в прошлую субботу "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" – 1:0.

А позавчера состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам "Динамо" получило в соперники пражскую "Славию". Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа, о времени начала поединка станет известно позже.