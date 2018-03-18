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Обзор матча "Динамо" – "Ворскла" – 4:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11234/38_main.1521403831.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11234/38_tn.1521403831.jpg Новости Виктор Цыганков поучаствовал в трех голах киевлян

Обзор матча "Динамо" – "Ворскла" – 4:0

Виктор Цыганков поучаствовал в трех голах киевлян

Сегодня в поединке 24 тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимало на своем поле полтавскую "Ворсклу". Полтавчане, которые ведут борьбу за награды Премьер-лиги, не смогли дать бой второй команде УПЛ.

В первом тайме ворота Шуста размочил Беседин, а после перерыва туда влетело еще три мяча. Один из голов забил Виктор Цыганков, реализовав пенальти. Также на счету полузащитника  киевлян два удачно поданных угловых в этом матче, после которых мяч влетел в ворота полтавчан.

"Динамо" – "Ворскла" – 4:0

Голы: Беседин (4), Бурда (59), Цыганков (63, пен.), Хлебас (89)

"Динамо": Бойко, Кендзера, Пиварич, Бурда, Гармаш (Алибеков, 72), Вербич, Цыганков, Шабанов, Ротань, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78).

"Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Даллку, Чеснаков, Кадимян, Кобахидзе (Ребенок, 60), Пердута, Сапай, Васин, Сергийчук (Коломоец, 69), Кулач (Одарюк, 76).

Напомним, что сегодня в донбасском дерби в рамках Премьер-лиги "Шахтер" разгромил "Мариуполь". "Горняки" продолжают лидировать в УПЛ, опережая киевлян на шесть очков.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Ворскла Полтава
 
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