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Обзор матча "Динамо" – "Заря" – 3:2 https://www.segodnya.ua/img/article/11195/94_main.1520188036.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11195/94_tn.1520188036.jpg Новости Киевляне добыли волевую победу, забив в компенсированное время

Обзор матча "Динамо" – "Заря" – 3:2

Киевляне добыли волевую победу, забив в компенсированное время

В воскресенье, 4 марта, в заключительном матче первого этапа чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимало луганскую "Зарю".

В первом круге команды выдали суперрезультативную ничью – 4:4. И нынешний поединок не разочаровал болельщиков, которые пришли на стадион в морозный вечер.

Динамовцы дважды по ходу встречи уступали в счете, однако сумели вырвать победу в компенсированное время. Героем встречи стал полузащитник киевлян Виктор Цыганков, на счету которого гол и две результативные передачи.

"Динамо" – "Заря" – 3:2

Голы: Вербич (59), Цыганков (77), Кендзера (90+2) – Харатин (50), Иури (61)

"Динамо": Бойко, Пиварич, Хачериди, Шабанов, Кендзера, Буяльский, Шепелев (Шапаренко, 54), Гонсалес (Вербич), Гармаш (Беседин), Цыганков, Мораес.

"Заря": Лунин, Чеберко, Сваток, Прийма, Опанасенко, Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59), Громов, Фаупала (Лунев, 83), Караваев, Иури.

Сегодня в матче за шестое место в турнирной таблице, дающее право бороться за медали и попадание в еврокубки, "Мариуполь"  на своем поле минимально обыграл "Олимпик" – 1:0. Победный гол за хозяев в первом тайме забил Болбат.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск

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